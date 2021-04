CompraNet no funcionará por mantenimiento

El Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental sobre Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios, y de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, denominado CompraNet, no funcionará mañana sábado por mantenimiento, informó la Oficialía Mayor de la secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

La operación de la plataforma electrónica quedará suspendida a partir de las 00:01 y hasta las 23:59 horas del sábado 10 de abril de 2021 (Tiempo del centro).

Se suspende con el propósito de realizar la actualización y mantenimiento de la plataforma tecnológica de CompraNet, explicó.

Con este aviso, la Oficialía Mayor pidió a los entes públicos de la Administración Pública Federal (APF) asegurarse que los trámites en materia de adquisición, arrendamiento y servicios del sector público, no afecte los derechos de los demás usuarios.

Por esa razón, no deberán considerar dichas horas dentro de los términos y plazos que, en su caso, se tengan estipulados para el cumplimiento de obligaciones o la realización de actos que se vean afectados por la suspensión de la operación de CompraNet relacionados con los procedimientos de contratación, señaló.

Destacó que resulta indispensable fortalecer dicho sistema para que opere de manera óptima, para lo cual se hace necesario que la infraestructura tecnológica en que se aloja se encuentre actualizada y cuente con el mantenimiento adecuado para su funcionamiento.

Esto permitirá que CompraNet contribuya a la eficiencia y transparencia de los procedimientos de contratación que realice el Estado Mexicano.

Compranet, tiene como fin primordial contribuir a la generación de una política general en la APF en materia de contrataciones para propiciar la transparencia y seguimiento de las adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público, así como de las contrataciones de obras públicas y servicios relacionados con las mismas.

También, generar la información necesaria que permita la adecuada planeación, programación y presupuestación de las contrataciones públicas y su evaluación integral.