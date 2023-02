¿Con el cabotaje bajará el precio de tu boleto de avión?

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 21 (EL UNIVERSAL).- La iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador para permitir el cabotaje de aerolíneas extranjeras en territorio mexicano sostiene que con esta medida bajarán los precios de los boletos de avión al haber más competencia.

Sin embargo, esto no necesariamente ocurre, ya que son los impuestos los que encarecen los boletos de avión.

De acuerdo con la Cámara Nacional de Aerotransportes (Canaero) que agrupa a todas las aerolíneas comerciales de pasajeros y de carga, 42 % del costo de un boleto de avión en México lo conforman impuestos como la Tarifa de Uso de Aeropuerto (TUA) y el IVA.

Un 22 % corresponde al costo del combustible; y el 36 % restante está conformado por otros gastos como los salarios de los trabajadores, gastos operativos, mantenimiento y alquiler de las aeronaves, comisiones y servicios a pasajeros.

Humberto Gual, secretario general de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de México (ASPA), dijo que el principal beneficiario del negocio de la aviación es el gobierno por la gran cantidad de impuestos que cobra a las aerolíneas por operar.

En Estados Unidos, el Departamento de Transporte emite un documento anual con las mil rutas más usadas y pondera el costo máximo y mínimo de cada ruta contra el número de aerolíneas, el precio del combustible, distancia y capacidad de pasajeros o de carga.

"Y no necesariamente los aeropuertos que tienen el mayor número de aerolíneas tienen el menor costo de boleto", expuso Gual, durante un Foro sobre Cabotaje organizado por EL UNIVERSAL.

Ángel Domínguez Catzin, presidente del Colegio de Pilotos Aviadores de México, aseguró que es mentira que el precio del boleto sea más barato cuando se permite el cabotaje, ya que las tarifas de avión no funcionan como en otras industrias en términos de competencia.

"Habría que sentarse a revisar cuáles son las tasas de impuestos que se están pagando. La IATA ya lo dijo, cerca del 40% del costo de un boleto de avión son sólo impuestos, sin TUA y sin combustible.

"Alguien tendría que decirle al Presidente por qué los boletos de avión cuestan lo que cuestan", indicó.

¿Competirán las aerolíneas extranjeras por rutas regionales?

El presidente del Colegio de Pilotos Aviadores e México agregó que, de abrir el cabotaje a aerolíneas extranjeras, éstas no van a competir por rutas regionales poco concurridas.

"A los extranjeros no les interesa venir a conectar Tuxtla Gutiérrez con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Vienen por las ocho rutas que dejan dinero y esas van a volar", aseguró.

Además, los pilotos anticipan que las aerolíneas extranjeras van a pedir subsidios al gobierno para abrir rutas regionales o de "interés" para el Estado Mexicano.

El año pasado, las rutas con mayor tráfico pasajeros en el país fueron: México-Cancún, Monterrey-México, México-Guadalajara, Tijuana-México, Tijuana-Guadalajara, México-Mérida, Monterrey-Cancún, Puerto Vallarta-México, San José del Cabo-México, y Guadalajara-Cancún, según la Agencia Federal de Aviación Civil.