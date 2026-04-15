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Con lonas, Profeco exhibe a gasolineras

Por El Universal

Abril 15, 2026 03:00 a.m.
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Con lonas, Profeco exhibe a gasolineras

CIUDAD DE MÉXICO.- Durante la conferencia matutina del 13 de abril, el titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Iván Escalante, informó que se retomará la campaña para exhibir a las gasolineras que "se vuelan la barda" con los precios de los combustibles.

La medida forma parte del fortalecimiento de las acciones de monitoreo, vigilancia y verificación en estaciones de servicio, con el objetivo de identificar aquellos establecimientos que venden la gasolina regular y el diésel a costos excesivos. Escalante indicó que el precio promedio nacional de la gasolina regular se ubica en 23 pesos con 69 centavos por litro.

Un día después del anuncio, el funcionario difundió en redes sociales un video en el que aparece colocando lonas con la leyenda "No cargues aquí, se vuelan la barda con los precios", debajo de los tableros de precios en una gasolinera ubicada en Amecameca, Estado de México.

En las imágenes se observa que la estación, de la marca Repsol, ofrecía el diésel en 31 pesos con 49 centavos por litro. "El acuerdo es acercarse lo más posible a los 28 pesos", explicó.

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Señaló que se han sostenido reuniones con el sector para estabilizar los precios de los combustibles y aseguró que dependencias como la Secretaría de Hacienda, Pemex y la Secretaría de Energía trabajan de manera coordinada para mantener costos justos.

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