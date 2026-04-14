FMI mejora previsión para México, pero sigue rezagado

Debido a que el conflicto en Medio Oriente afectará más a economías más pequeñas, el Fondo Monetario Internacional (FMI) mejoró ligeramente los pronósticos para México para este y el siguiente año, considerando un escenario base conservador.

En la actualización de Expectativas Mundiales Económicas (WEO), el organismo internacional que preside Kristalina Georgieva espera que la economía mexicana avance 1.6%.

Lo anterior, significa un aumento de 0.1 puntos porcentuales en comparación al WEO de enero cuando esperaba un crecimiento de 1.5%.

Para el 2027 la nueva estimación es de 2.2% desde el 2.1% que tenía en el reporte anterior de inicios de año.

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El FMI explicó que en México, se espera que el menor crecimiento en 2025, debido a la consolidación fiscal, la política monetaria restrictiva y los obstáculos derivados de las tensiones comerciales, den paso a una leve recuperación.

El nuevo pronóstico sin considerar un panorama mundial más grave, es más optimista que el Banco Mundial que en marzo al mantener la misma estimación de 1.3% para este año y un recorte a 1.7% para el 2027 desde el 1.8% que tenía antes.

Sin embargo, México será una de las economías cuyo crecimiento estará por debajo de las expectativas mundiales con 3.1% y del promedio para América Latina y el Caribe (ALC) con 2.3%.

En el documento titulado "La economía mundial se pone a prueba una vez más", presenta el panorama general de las perspectivas económicas mundiales y las previsiones de referencia.

Se pone de manifiesto que el conflicto en Medio Oriente representa una importante contrapresión debido a su impacto en los mercados de materias primas, las expectativas de inflación y las condiciones financieras.

Por esa razón, en esta edición del WEO de abril 2026, el FMI incluyó tres escenarios en sus pronósticos para la economía mundial.

Así, en el pronóstico de referencia, se proyecta un crecimiento global del 3.1 % en 2026 y del 3.2 % en 2027, más lento que su ritmo reciente de aproximadamente el 3.4% en 2024-25, y que se estabilice en torno a esa tasa a medio plazo, más lento que su promedio histórico (2000-19) del 3.7%.

El pronóstico para 2026 para la economía global representa una revisión a la baja en 0.2 puntos porcentuales y el de 2027 permanece sin cambios.

Se espera que la inflación general global aumente al 4.4% en 2026 y disminuya al 3.7% en 2027, lo que supone un ajuste al alza para ambos años.

-----Crecimiento mundial en escenarios adverso y grave

En un escenario adverso con aumentos mayores y más persistentes en los precios de la energía, el Fondo advierte que el crecimiento mundial se desaceleraría aún más hasta el 2.5% en 2026 y la inflación alcanzaría el 5.4%.

Con un panorama más grave, con mayores daños a la infraestructura energética en la región en conflicto, el impacto sería aún mayor: el crecimiento mundial se reduciría a tan solo un 2% en 2026.

Mientras que la inflación general se situaría ligeramente por encima del 6%, mientras que en 2027 el impacto en las economías emergentes y en desarrollo sería casi el doble que en las economías avanzadas.