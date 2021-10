Con reforma eléctrica, México cumplirá compromisos internacionales: Rocío Nahle

La secretaria de Energía, Rocío Nahle García, aseguró que con la reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador no habrá ningún problema para cumplir con los compromisos internacionales de reducir emisiones de carbono y el uso de energías limpias.

"Nosotros vamos a cumplir con todos los acuerdos que se han firmado, el acuerdo de generar electricidad a través de la energía limpia el 35% para el 2024, no tenemos problema".

En la conferencia de prensa del presidente López Obrador, Nahle García explicó que en México se produce electricidad a través de diferentes fuentes de energía y en este momento la generación de electricidad a través de hidroeléctricas es de 9%.

"Sin embargo, la CFE tiene capacidad hasta para más del 18%, tan solo el hidroeléctricas podemos subir un 10% más. En este momento tenemos el 32% de la infraestructura instalada para generar energía limpia y la CFE también a través de sus plantas con eficiencia energética, porque también hay que hablar de ese tema".

La titular de la Secretaría de Energía explicó que la transición energética no solamente se lleva a cabo con diferentes tecnologías, sino con eficiencia energética.

"Tanto CFE, PEMEX, industrias privadas, están cambiando sus equipos a mayor eficiencia energética y no vamos a tener problema para ello", destacó.