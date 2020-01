Concamin pide que no desaparezca outsourcing

El esquema de contratación laboral de outsorcing o subcontratación no debe desaparecer en México, ya que es necesario que se mantenga, aunque con una "extrarregulación" para que todas las empresas la cumplan, dijo el presidente de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), Francisco Cervantes.

El líder de los industriales expuso que lo que hace falta es que la actual regulación se cumpla y que las empresas de outsourcing paguen la parte de cuotas de seguridad social de sus empleados que trabajan con ellos.

En mayo de 2019 se realizó una reforma laboral y con ello se hicieron muchas modificaciones a favor de los trabajadores, por ello no se debe pensar en desaparecer esa figura.

"Hay empresas que, es obligado, viven totalmente de una subcontratación temporal por especialidad. Imagínate hacerle un daño a la industria de este tamaño sería garrafal", dijo Cervantes.

En entrevista al término de la instauración del órgano promotor de la Cámara de la Industria de la Seguridad ante la Concamin, Cervantes afirmó que la propuesta: "literalmente es que ya no haya facilidad para la ilegalidad".

De la existencia de una iniciativa en el Senado en torno al outsourcing y luego de las declaraciones de funcionarios sobre los abusos en subcontratación, Cervantes dijo que "es una figura que a escala mundial se usa. Por eso, si lo regulan demasiado vamos a perder los atractivos y ver cómo la exportación va a bajar".