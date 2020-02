Concanaco no promoverá paro de mujeres pero tampoco habrá restricciones para quienes decidan sumarse

El paro nacional de mujeres de este 9 de marzo tendrá un costo económico de 26 mil millones de pesos, dijo la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio Servicios y Turismo (Concanaco).

Por ello, el organismo dijo que no lo promoverá, pero que tampoco habrá restricciones para las cámaras afiliadas que decidan sumarse, ya que están en la libertad de hacerlo. Así como respete a las mujeres que se ausenten ese día del trabajo.

"No puede promover este tipo de actos, en donde se realizan paros laborales como forma de manifestación, porque no es el objeto de una confederación empresarial para con sus representados, pero respeta el derecho de manifestación y expresión de las ideas de quienes deseen hacerlo, especialmente en este tema tan sensible para la sociedad", dijo.

Agregó que las mujeres son muy importantes en la vida económica del país, tanto por las actividades remuneradas como las que no lo son, como el trabajo en casa.

Por ejemplo, en el caso del trabajo no remunerado en los hogares, equivale a 24.2% del PIB, por arriba del aporte de varios sectores productivos.

Añadió que hay un respaldo total hacia las mujeres para erradicar la violencia que sufren, algo que debe atenderse en coordinación con el gobierno federal, estatal y municipal.