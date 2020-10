Confinamiento derivó cierre definitivo de 260 mil fábricas: Concamin

Para los industriales aún no se observa mejoría en el comportamiento económico, sobre todo porque las restricciones para que operara la industria durante el período de confinamiento "abrió un boquete" porque cerca de 260 mil fábricas no lograron reabrir, dijo el presidente de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), Francisco Cervantes.

Durante la videoconferencia Firma del acuerdo de colaboración entre Concanaco y Concamin por El Buen Fin 2020, el presidente de la Confederación dijo que a pesar de que ya se permitió la reapertura de la economía mexicana a todos los industriales les está costando mucho trabajo poder salir adelante y será peor si suben los impuestos.

El líder de los industriales afirmó: "La estimación de la Cepal (Comisión Económica para América Latina y el Caribe) no sé en qué se basa, porque si los flujos al menos hablando de la industria, los flujos los traemos ya prácticamente en ceros, porque estuvimos pagando casi 90 días con las empresas cerradas, (y se tuvo que pagar) la nómina, y eso abre una grieta muy fuerte".

El miércoles la Cepal dijo que se observaba recuperación económica en México, aunque a pesar de ello consideró que en el 2020 se registrará un PIB de -9% en la economía mexicana. Añadió que el gobierno mexicano realiza buen trabajo al reducir la evasión y la elusión fiscal.

El presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco), José Manuel López Campos, dijo que "la estimación que hizo la Cepal, hace unas semanas es que entre las empresas que no van a estar en capacidad de reincorporarse a la actividad económica, hablaríamos de 500 mil, esperamos que las medidas que se están tomando y el impulso al consumo logren disminuir esa cantidad y logren una reactivación del empleo.