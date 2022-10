Conoce los retos de Buenrostro como nueva secretaria de Economía

A-AA+

La nueva secretaria de Economía, Raquel Buenrostro, llega a su nuevo cargo para enfrentar temas abiertos como los conflictos comerciales con Estados Unidos y Canadá, iniciar rondas de negociaciones para tener un tratado con Corea del Sur, incrementar las inversiones extranjeras y la implementación de la política energética.

Bajo el Tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), el gobierno mexicano participa en tres casos: es acusado por la política energética y por no proteger a la vaquita marina ni el pez totoaba y, por otra parte, acusa a los estadounidenses por diferencias de interpretación en reglas de origen de autos.

En materia de negociación quedó pendiente el inicio de las rondas de negociación del tratado de libre comercio con Corea del Sur, el cual está sujeto, como paso previo, a que el Banco Interamericano de Desarrollo entregue un estudio sobre beneficios y retos de un acuerdo entre las economías mexicana y coreana.

También está sin concretarse la negociación con Ecuador rumbo a un tratado y queda pendiente la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio Unión Europea-México, el cual sigue en trámites de aprobación en el congreso europeo.

El pasado 20 de septiembre la Secretaría de Economía presentó la política industrial en la que definió sectores prioritarios a impulsar de manera regional, aunque no se incluyó presupuesto alguno para incentivos ni apoyos.

La International Chamber of Commerce México (ICC México) afirmó que estamos en "un momento internacional tan delicado y en medio de dos controversias cruciales para nuestro país, relacionadas con el T-MEC".

Reto principal

Como el principal reto, la ICC considera que están las consultas que iniciaron Estados Unidos y Canadá contra México bajo el capítulo de Solución de Controversias del T-MEC, porque a su consideración "la contrarreforma energética favorece a Pemex y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y afectan a las empresas estadunidenses" y canadienses.

Mientras que para fines de este 2022 podría resolverse el panel de solución de controversias que México y Canadá tienen contra Estados Unidos por "la aplicación e interpretación de las reglas de origen en la industria automotriz".

Además de que sigue en la fase de consultas la queja de Estados Unidos contra México porque considera que México no protege a la vaquita marina ni al pez totoaba como se comprometió en el T-MEC.