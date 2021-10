Construcción de vivienda sube 12%

CIUDAD DE MÉXICO.- Después del complicado año que fue 2020 para la industria de la construcción de vivienda, de enero a agosto, los nuevos proyectos de vivienda son 12% superiores a los que se registraron durante el mismo periodo del año anterior.

Gonzalo Méndez, presidente nacional de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (Canadevi), detalló que hasta agosto, se registraron 109 mil proyectos de vivienda en desarrollo ante el Registro Único de Vivienda.

"La industria de la construcción ha entendido muy bien la necesidad de la gente de adquirir una vivienda adecuada donde todos puedan salvaguardar su patrimonio, su persona y a sus familias.

"Ha habido mucha comunicación con la banca de desarrollo para que no deje de haber recursos para la construcción de nuevos proyectos. Las tasas de interés a un sólo dígito, que son históricamente las más económicas, son una gran alternativa para adquirir un patrimonio", dijo Méndez Dávalos, durante su participación en el foro Encuentro Líderes de la Industria.

El presidente de la Canadevi comentó que el año pasado, se perdió 1.9% del mercado de vivienda, ya que no salieron a la venta. La estrategia para superar este efecto de la pandemia fue coordinarse con el Infonavit y el Fovissste para que los derechohabientes que estaban a punto de adquirir una vivienda antes de la pandemia, no se desperfilan y no perdieran su capacidad de crédito.

"Se conversó con el Infonavit para que los que estuvieran a punto de adquirir una vivienda mantuvieran el nivel de cotización previo a la contingencia".