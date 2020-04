Contabilidad para no contadores y otros cursos online sobre finanzas

El tema económico es central en estos momentos en los que la pandemia generada por el coronavirus Covid-19 está provocando un reajuste en todos los sectores. No es necesario que seas un especialista para conducir tu contabilidad, a nivel personal y empresarial, de la mejor manera.

"Contabilidad para no contadores" es un curso impartido por la plataforma de enseñanza online, Coursera, que te puede ser de gran utilidad. Asimismo, te serán de provecho otros contenidos como "Finanzas personales", "Fundamentos de Finanzas Empresariales", "Administración de Proyectos: Principios Básicos" y hasta "Finanzas corporativas". No lo pienses y empieza hoy mismo a aprender algo nuevo. ¡No te arrepentirás!

Contabilidad para no contadores

Este curso es para aquellos que busquen aprender los fundamentos básicos de esta disciplina. Tener un acercamiento con la contabilidad, según lo propuesto por el programa educativo, le permitirá al estudiante mejorar su toma de decisiones en "su vida empresarial, corporativa, profesional y de emprendedor". Se estudiará qué es la contabilidad y sus principios básicos, además de su utilidad en la vida cotidiana y profesional. Asimismo, se revisará qué son los estados de cambio en el capital contable y el estado de flujos de efectivo. Lo ofrece la Universidad Nacional Autónoma de México con una duración aproximada de 11 horas y el programa está separado en cinco módulos; se recomienda estudiar un módulo por semana.

Finanzas personales

Este curso tiene una duración aproximada de cinco horas. Lo ofrece la Universidad Nacional Autónoma de México y pretende enseñar a los estudiantes cómo mejorar su planeación financiera personal. También se estudiará la importancia de salvaguardar su patrimonio y recursos financieros además de los requerimientos mínimos a considerar para tomar decisiones que involucren finanzas. El curso abarca tres módulos, los cuales se pueden estudiar uno por semana. Los temas a estudiar en este curso hablan sobre ahorro, inversión, créditos, seguros y el consumo financiero responsable.

Administración de Proyectos: Principios Básicos

Este programa especializado es ofrecido por el Tecnológico de Monterrey y la Universidad de California en Irvine. Con este curso, los interesados aprenderán a administrar y planificar proyectos, así como a aplicar metodologías para administrar recursos de tiempo y presupuestales en dichos proyectos. El programa se compone por los siguientes cuatro cursos: iniciación y planificación de proyectos; programación y presupuesto del proyecto; gestión de riesgos y administración de cambios; administración de proyecto (proyecto final del programa especializado). En el proyecto de este curso final tiene como propósito fundamental aplicar los conocimientos adquiridos a través de la especialidad en un proyecto de alguna situación real de interés o un caso propuesto.

Finanzas corporativas

Este programa especializado ofrecido por la Universidad Nacional Autónoma de México está enfocado a desarrollar habilidades financieras para evaluar proyectos de inversión. Es decir, se revisará el entorno económico de las finanzas, se emplearán técnicas matemáticas financieras y se medirán variables macroeconómicas que afectan la administración financiera para analizar el entorno competitivo. El programa está compuesto por seis cursos, donde se incluye el caso práctico del proyecto final. La duración total es de aproximadamente siete meses y se sugiere estudiar durante, al menos, tres horas a la semana. Este curso pretende enseñar desde administración de empresas hasta la valuación de las mismas, además de matemáticas financieras y evaluación de inversiones en bienes de capital.

Fundamentos de Finanzas Empresariales

La Universidad de los Andes ofrece este curso titulado Fundamentos de Finanzas Empresariales con el objetivo de adquirir los conocimientos necesarios para entender las finanzas de la empresa donde se desempeñan labores y, en caso de ser necesario, ser capaz de tomar mejores decisiones. El programa tiene una duración aproximada de 12 horas y abarca temas que van desde la definición y objetivos de las finanzas empresariales hasta la comparación de diferentes alternativas de proyectos de inversión. El programa se divide en seis módulos que estudiarán las decisiones de operación, financiamiento e inversión, indicadores financieros, valor del dinero en el tiempo y análisis e integración de decisiones de inversión.