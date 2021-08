Contención a gas LP quita presión a inflación en agosto

La inflación reportó un ligero retroceso durante la primera quincena de agosto, informó el Inegi. Lo anterior fue resultado, en parte, de la contracción de los precios del gas doméstico LP con la entrada en vigor de precios máximos.

En la primera quincena de agosto de 2021 el Índice Nacional de Precios al Consumidor disminuyó 0.02% respecto a la quincena inmediata anterior, por segunda ocasión en lo que va del presente año. Con este resultado la inflación anual se ubicó en 5.58%, su nivel más bajo desde marzo pasado.

Entre los bienes y servicios cuya baja de su costo contribuyeron más a contener el nivel general de precios, destacan: el gas doméstico LP con una contracción quincenal de 15.06% ante la introducción de un precio máximo a este bien por el gobierno; le siguen el transporte aéreo con una baja de -11.47%; servicios turísticos en paquete, -4.51%; papa y otros tubérculos, -2.58%; pollo, -0.38%; chayote, -7.06%; suavizantes y limpiadores -1.68%; plátanos, -1.08%; arroz, -0.91%; y crema y productos para higiene dental, -0.72%.

Por el contrario, los genéricos cuya alza de precios tuvieron mayor incidencia en la inflación fueron: chile serrano con un alza quincenal de 26.78%; aguacate, 8.98%; jitomate, 2.49%; leche pasteurizada y fresca, 1.01%; electricidad, 1.09%; huevo, 1.73%; gasolina de bajo octanaje, 0.26%; manzana, 4.32%; vivienda propia, 0.09%; y tortilla maíz, 0.5%.

Por estados, los que reportaron la mayor baja quincenal en su nivel general de precios fueron: Estado de México con una disminución de 0.41%; Puebla, -0.28%; Baja California, -0.25%; Ciudad de México, -0.23%; Coahuila, -0.14%. Por el contrario, entre las entidades con mayor inflación, destacan: Oaxaca con un alza de 0.37%; Querétaro, 0.35%; Guerrero, 0.29%; Nuevo León, 0.28%; y Chiapas, 0.23%.

El índice de precios subyacente, que no incluye los bienes y servicios cuyos precios son más volátiles, registró un aumento de 0.28% quincenal y de 4.78% anual; por su parte, el índice de precios no subyacente retrocedió 0.92% quincenal y mostró un alza de 8.08% anual.

Al interior del índice de precios subyacente, a tasa quincenal, los precios de las mercancías crecieron 0.47% y los de los servicios 0.06%.

Dentro del índice de precios no subyacente, los precios de los productos agropecuarios subieron 1.18% quincenal, mientras que los de los energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno bajaron 2.53% en igual lapso.