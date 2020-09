Contribuyen hogares con tercera parte de riqueza generada en México: Inegi

Uno de cada tres pesos de la riqueza generada en el país es aportada por los hogares mexicanos, de acuerdo con los datos de las cuentas por sectores institucionales presentadas por primera vez por el Inegi.

Durante el primer trimestre de 2020, las sociedades no financieras contribuyeron con 44.6% del Producto Interno Bruto (PIB) y 34.7% fue generado por los hogares; les siguieron el gobierno general con 8.0%, las sociedades financieras 4.2% y las instituciones sin fines de lucro que sirven a los hogares con 0.9%.

Las cuentas por sectores institucionales trimestrales de México proporcionan información referente a las transacciones reales y financieras y posiciones de stocks que realizan los sectores entre sí, con el resto del mundo.

Los sectores institucionales son: sociedades no financieras, sociedades financieras, gobierno general, hogares, Instituciones sin fines de lucro que sirven a los hogares y el resto del mundo.

El ingreso disponible representa uno de los saldos más importantes en las cuentas, porque muestra cuánto puede ser consumido por los sectores institucionales sin necesidad de reducir los activos o incurrir en pasivos.

En el primer trimestre de 2020, el Ingreso Disponible Bruto se ubicó en 6.0 billones de pesos. El sector de hogares concentra 72.9%, seguido del gobierno general con 12.1% y las sociedades no financieras, con 6.5%, por su parte, las sociedades financieras participan con 5.7% y un 2.9% lo aportaron las instituciones sin fines de lucro.

El ingreso disponible bruto se conforma por los ingresos obtenidos en la economía interna, por las empresas y los hogares, que se refleja en el excedente bruto de operación y el Ingreso mixto, las remuneraciones de los asalariados, así como las rentas de la propiedad netas y las transferencias corrientes netas con el exterior.

El elemento que muestra la mayor participación sobre el ingreso disponible es el excedente bruto de operación con una participación del 42.4% sobre el PIB en el primer trimestre de 2020, seguido de las remuneraciones de los asalariados con un 27.3%, para el mismo periodo, por su parte el ingreso mixto bruto tuvo una participación del 21.8%.

Las rentas de la propiedad netas con el exterior están compuestas por los intereses, dividendos y utilidades reinvertidas de la inversión extranjera, provenientes de balanza de pagos.