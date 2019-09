Controlará Santander 91.6% de su filial aquí

CIUDAD DE MÉXICO.- Grupo Santander informó que tomará el control de 91.6 por ciento de su filial en el país, después de haber lanzado una oferta pública por la totalidad de acciones de Santander México.

"La participación del Grupo Santander en el capital social de Santander México se incrementará del 74.96% actual hasta un 91.65% como consecuencia de las ofertas, permaneciendo 8.35% restante en poder de accionistas minoritarios", informó Santander tanto a la Bolsa de Madrid como a la Bolsa Mexicana de Valores.

En abril pasado, Santander anunció su intención de adquirir las acciones de Grupo Santander México, hecho que incrementó el valor de las acciones en el mercado mexicano.

"La oferta demuestra la confianza que Santander tiene en México. Lo que hizo Santander España fue ofrecer comprar 25.1% de las acciones que no posee de Santander México, porque cree en México y confía en que va a crecer hacia adelante. Al final es una oferta donde el accionista va a participar o no en ella. No los vamos a forzar. Quien se decida quedar en las acciones de Santander México lo podrá hacer y permanecerá en la BMV y de Nueva York", dijo.