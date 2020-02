Coronavirus y estancamiento disparan el dólar; ya rebasa los 20 pesos

Después de que se confirmará el primer caso de coronavirus en México, el dólar al menudeo se dispara y rompe el techo de los 20 pesos, para ofrecerse en 20.12 pesos en las ventanillas de los bancos, 34 centavos por arriba del cierre del día anterior, su nivel más alto desde principios de septiembre de 2019.

En los mercados internacionales, el peso inició la jornada con una depreciación de 1.6% o 31.2 centavos, cotizando alrededor de 19.81 pesos por dólar, tocando un máximo de 19.89 pesos, nivel no visto desde septiembre del 2019.

En la semana, el peso acumuló una depreciación de 4.77% o 90 centavos, colocándose como la divisa más despreciada en la canasta de principales cruces, informó Gabriela Siller, directora de análisis económico y financiero de banco Base, quien explicó que la depreciación del peso se debe principalmente a dos factores:

Primero, el coronavirus se convirtió en un evento global durante la semana, elevándose el número de contagios confirmados fuera de China a 54, principalmente en Corea del Sur, Japón, Italia y otros países de Europa. En Estados Unidos advirtieron desde el comienzo de la semana la posibilidad de un brote severo en el país, mientras que en Brasil se confirmó el primer caso de Latinoamérica. Este viernes por la mañana se confirmó el primer caso de coronavirus en México y se está revisando otro posible caso en Sinaloa.

Desde el punto de vista económico, se espera que el surgimiento del coronavirus a nivel global tenga un impacto negativo, llevando a la economía global a crecer menos del 3% durante el 2020, algo que no ha sucedido desde la gran recesión del 2009. En Italia y en Japón es probable que sufran una recesión, pues ambas economías ya mostraban un desempeño negativo al cierre del 2019.

De confirmarse nuevos casos de coronavirus en Estados Unidos y en México, se podría incrementar aún más la percepción de riesgo, con lo cual el tipo de cambio podría superar la barrera psicológica de 20 pesos por dólar.

El segundo factor que está afectando al tipo de cambio es la publicación en la semana de información desfavorable para México, confirmando un estancamiento severo en 2019 y caídas en algunos sectores, mayores a las esperadas.

La revisión al crecimiento mostró que la economía se contrajo 0.1% en 2019, siendo el primer retroceso en 10 años y observando cuatro contracciones trimestrales consecutivas, algo que nunca había sucedido en México. Se confirmó una contracción del sector construcción de 8% durante 2019 y de 12% en diciembre, lo cual no se había visto ni en periodos de recesión.

Finalmente, se dieron a conocer los resultados de Pemex al cuarto trimestre. En el periodo, las ventas totales cayeron 22% a tasa anual, de esta forma la petrolera acumuló una pérdida neta de 346 mil 135 millones de peso, reflejando un incremento de 91.8% con respecto a las pérdidas del año pasado.

Gabriela Siller agregó que hoy se espera que los mercados de capitales sigan mostrando caídas en la sesión americana, profundizando la contracción del S&P 500 que al día de ayer acumuló un retroceso de 12.22% desde el máximo alcanzado el 19 de febrero. También se espera que continúe elevada la demanda por activos refugio, que ha llevado a la tasa de bonos del Tesoro a 10 años a un nuevo mínimo histórico de 1.1535% durante el overnight, rompiendo en 6 ocasiones el mínimo histórico durante el mes de febrero.