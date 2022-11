Corte revisa este miércoles primer amparo contra el etiquetado

A-AA+

La organización El Poder del Consumidor dio a conocer que la Suprema Corte de Justicia de la Nación recibió, de momento, seis casos de solicitud de amparo contra el etiquetado en alimentos y bebidas preenvasados.

Representantes del organismo aseguraron que la Corte resolverá este miércoles el primer caso correspondiente Barrilito, además de que ya recibieron los relacionados a Santa Clara, Mondelez, Herdez, McCormick y Nutrisa. La integrante del equipo legal de El Poder del Consumidor, Gabriela Guzmán Pérez, dijo que estas solicitudes son para proteger productos como bebidas azucaradas, lechitas, lácteos, yogures, confitería, entre otros.

Dijo que esas seis solicitudes "han llegado a la Corte y se estima que en los próximos meses llegarán otros, porque son diversos argumentos. En este caso el de Barrilito se votará la sentencia el miércoles 9 de noviembre".

En el acto público que realizó dicha organización frente a la Corte, la coordinadora de Salud Alimentaria en El Poder del Consumidor, Paulina Magaña, hizo un llamado a los magistrados para que voten en favor del etiquetado, pues dijo hay evidencia científica de que la medida ayuda al menor consumo de alimentos con alto contenido de grasa, azúcares, sodio y calorías.

El investigador de Salud Alimentaria de esa misma organización, Jorge Vargas, explicó que cerca de 56% de alimentos y bebidas con azúcares y grasas se reformularon, es decir, disminuyeron la cantidad de sodio, azúcar y grasas antes de la entrada en vigor de la Norma Oficial Mexicana NOM-051-SCFI/SSA1-2010, especificaciones generales de etiquetado para alimentos y bebidas no alcohólicas preenvasadas.

Las nuevas reglas de etiquetado llevan más de dos años en vigor y llenaron de octágonos negros los empaques de botanas, refrescos, pan, golosinas y demás alimentos y bebidas, cuyo propósito disminuir el consumo de productos con gran contenido calórico ante los altos niveles de obesidad en el país, pero sus efectos han sido mínimos, dijeron empresarios y expertos consultados por EL UNIVERSAL.

En su opinión, la inflación ha sido más efectiva para limitar las compras de comida chatarra. "No hay un impacto significativo en los patrones de consumo a raíz de la implementación de la norma. Los cambios que vemos son por incrementos de precios", resaltó Juan Carlos Jouve, director de servicio al cliente y nuevos negocios en Kantar WorldPanel.

De acuerdo con la empresa londinense, en la parte más complicada del confinamiento por la pandemia y en el regreso a actividades presenciales, los mexicanos dejaron de comprar algunos productos con alto contenido calórico en la calle para recibirlos directamente a domicilio. Sin embargo, reconoció efectos positivos de la NOM-051, debido a que los consumidores voltearon a ver productos más sanos, principalmente por el impacto visual de los sellos, lo que obligó a la mayoría de las industrias a reformular y presentar opciones bajas en calorías y azúcares.

Kantar señaló que los hogares mexicanos están disminuyendo su consumo debido a la inflación récord, lo que seguirá transformando la canasta de alimentos. El presidente del Consejo Nacional Agropecuario (CNA), Juan Cortina Gallardo, opinó que la emisión de la NOM-051 no consideró otras variables como fomentar el ejercicio y el consumo de una dieta balanceada.