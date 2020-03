Covid-19 dispara cotización del dólar hasta los 20.37 pesos

El dólar al menudeo terminó la jornada en 20.37 pesos a la venta, su cierre más alto desde principios de septiembre de 2019, impulsado por el temor que continúa generado la expansión del Covid-19 y su impacto en la economía global.

En los mercados internacionales, el peso mexicano cerró la semana con una depreciación de 2.42% o 47.5 centavos, cotizando en 20.12 unidades después de tocar un máximo en la sesión del viernes de 20.3803 pesos por dólar, nivel no visto desde diciembre del 2018, comentó Gabriela Siller, directora de análisis financiero-económico de banco Base.

Adicionalmente, dijo que en las últimas tres semanas el peso se depreció en 13 de 15 sesiones, acumulando una depreciación de 8.46%, algo no visto desde noviembre del 2016, cuando Donald Trump ganó las elecciones presidenciales.

La depreciación de esta semana se debió a un fuerte episodio de incertidumbre relacionado con el coronavirus, pues el número de personas infectadas continúa creciendo rápidamente, sumando al menos 100 mil casos a nivel global y 20 mil fuera de China.

Todo esto incrementa la posibilidad de que más países tomen medidas preventivas para detener la propagación de este virus, lo que representa un riesgo para el crecimiento económico a nivel global, agregó la especialista.

Esta semana, los gobiernos de Italia y de Grecia anunciaron que suspenderían eventos masivos y actividades escolares, mientras que la Organización Mundial de la Salud pidió a los gobiernos del mundo no tomar esta epidemia a la ligera.

En el resto de los mercados financieros se observaron desplazamientos fuertes desde activos de riesgo hacia activos refugio.

En el mercado de capitales, la mayoría de los índices a nivel global cerraron con pérdidas, pero fue en el mercado de deuda gubernamental donde se observaron los movimientos más fuertes, particularmente en emisiones de largo plazo, informó Gabriela Siller.

El rendimiento de los bonos del Tesoro a 30 años tuvo una disminución de 25.5 puntos base únicamente en la sesión del viernes, la mayor en un solo día desde el 2009, con lo que acumula una disminución en las últimas dos semanas de 62.2 puntos base.

De igual manera, el rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años disminuyó 72.6 puntos base en las últimas dos semanas, tocando un mínimo histórico de 0.6572% el viernes, mientras que los bonos de Alemania del mismo plazo también alcanzaron un nuevo mínimo histórico de -0.744%.

En el mercado de commodities, los precios de las principales mezclas de crudo presentaron pérdidas significativas en la sesión del viernes, con caídas de 9.37% en el WTI y de 8.90% en el Brent. Para el caso del WTI, esta fue la mayor caída en un día desde el 28 de noviembre de 2014.

Además, el viernes por la mañana se dio a conocer que Rusia no accedió a recortar su producción de crudo en la reunión que se sostuvo entre la OPEP y sus aliados.

Con esta noticia, existe la posibilidad de que el exceso de oferta se amplíe y siga a la baja el precio del petróleo.

La especialista de banco Base destacó que los precios de petróleo bajos presionan las finanzas públicas de algunos países productores de petróleo, dificultando la implementación de una política fiscal expansiva para contrarrestar los efectos del coronavirus.

Es importante señalar que, el martes, la Reserva Federal recortó su tasa de interés de manera extraordinaria en 50 puntos base.

Este es el primer recorte fuera de calendario por parte de la Fed desde octubre del 2008, meses después de la quiebra de Lehman Brothers que marcó el inicio de la Gran Recesión.

Este recorte también fue el más amplio desde el 2008. Si bien un recorte en la tasa de interés incentiva un flujo de capitales hacia el mercado bursátil, la reacción observada fue la opuesta, debido a que el mercado comenzó a especular que los efectos del coronavirus serán lo suficientemente graves para impulsar a la Fed a realizar dicho recorte, concluyó Gabriela Siller en su análisis.