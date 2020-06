Covid-19 enferma el entorno empresarial

Parece un capítulo de "Black Mirror", pero no lo es... la realidad superó la ficción. Primero fueron los robots los que amenazaban con reemplazar miles de empleos en México; ahora, un diminuto virus amaga con infectar, y de manera persistente, el corazón de las fuentes de trabajo: las empresas.

El Covid-19, apenas observable con microscopio, es capaz de transformar el mundo laboral como se conocía, al frenar la creación de unidades económicas y el interés de emprender; mermar la salud de puestos calificados y de personas con habilidades específicas, y obligar al rediseño de negocios que deberán reinventarse para permanecer, sacrificando infraestructura, capacidades y ganancias.

Lo que está por venir parece una extracción de un capítulo negro de la serie británica de ciencia ficción, en el que sobrevivirá no sólo el más fuerte, sino el que sepa adaptarse.

Un estudio del Banco de México (Banxico) advierte que los negocios pueden enfrentar un escenario complejo derivado de la pandemia del coronavirus, lo que puede disminuir la capacidad productiva en el futuro.

Significa que las firmas pueden frenar la inversión en capital físico (infraestructura, materiales o bienes) y desarrollo tecnológico, con las consecuencias que esto conlleva para su equipo operativo.

El análisis "Afectaciones en las empresas por la contingencia ante la propagación del Covid-19" señala que un entorno adverso desalentará la creación de negocios nuevos y desaprovechará la creatividad de potenciales emprendedores.

El virus no sólo exterminó más de un millón de empleos entre marzo y mayo. Otra de sus víctimas letales fue la baja de patrones inscritos en el IMSS. En febrero se tenían afiliados a un millón 5 mil 347, pero el mes pasado la cifra disminuyó a 997 mil 767.

El dato evidencia la aniquilación de 7 mil 580 negocios de todo tamaño y giro en sólo tres meses. Un panorama así hará pensar dos veces a quien quiera emprender.

Los más afectados son los negocios pequeños. De acuerdo con el Inegi, en México hay 4.1 millones de micro, pequeñas y medianas empresas, y gran parte de la actividad económica y el empleo está estrechamente ligada a ellas.

Banxico alerta que la destrucción de capital humano e intangible por el rompimiento de empleos puede derivar en la pérdida de habilidades específicas a cada empresa.

Esto complica el panorama de los negocios para su funcionamiento, porque requieren de trabajadores con destrezas y pericias particulares para ser más productivas.

El estudio Escasez de talento 2020, de ManpowerGroup, muestra que 52% de las compañías de recursos humanos sufren por no encontrar al personal adecuado para cubrir las vacantes. La pandemia puede complicar esta problemática.

Futuro desalentador. Otro riesgo que ve el Banxico para las empresas es la reasignación de los factores hacia proyectos menos productivos o un deterioro en la eficiencia de su capital físico debido a las medidas de distanciamiento social.

Dos sectores afectados con esta transición a la "nueva normalidad" son el turismo y el ocio. Pone de ejemplo los ajustes en la capacidad de los cines o aviones para permitir asientos vacíos, o cautela de la población que disminuya la atracción de los sitios más concurridos.

"Sabemos que vamos a tener meses de recuperación [...] pero calculamos que de dos a tres vamos a tener afluencias similares a las que teníamos antes de la pandemia y probablemente con aforos menos restringidos", dijo el director General de Cinépolis, Alejandro Ramírez, en reciente entrevista.

EL UNIVERSAL publicó que los restaurantes reiniciarán actividades con sólo 30% de capacidad, además de establecer protocolos sanitarios para dar certeza a comensales y trabajadores. Miles de negocios tendrán que hacerlo.

El Banxico considera que la crisis puede detonar cambios estructurales tanto por el lado de la oferta, reflejados, por ejemplo, en ajustes en las cadenas globales de suministro, como por el de la demanda.