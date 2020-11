Covid-19 no frenó la distribución del efectivo: Banxico

A pesar de que la pandemia del Covid-19 obligó por primera vez en la historia reciente al cierre de operaciones de las fábricas de billetes, no hubo escasez de circulante y se pudo satisfacer la demanda, que creció 23%, afirmó el director general de Emisión del Banco de México (Banxico), Alejandro Alegre Rabiela.

En entrevista con EL UNIVERSAL, destacó que en estas condiciones el banco central cumplió la responsabilidad legal y constitucional de proveer de billetes y monedas al público, sobre todo a la población sin medios de pago electrónico.

"No faltó día alguno billete en ningún punto de la geografía regional", afirmó el también cajero principal del Banxico y responsable de la puesta en circulación de la nueva pieza de 100 pesos y en breve una de mil pesos.

"Está previsto que en días el Banco de México ponga en circulación el billete de mil pesos con nuevo diseño, y así cerramos el programa de emisión de 2020", anunció.

La fabricación y distribución del papel moneda es un trabajo presencial que no se pueda hacer a distancia como otros.

"Fue una lección importante de lo que se puede hacer cuando cada quien sabe hacer su tarea, guardando sana distancia y con medidas sanitarias", ponderó.

Dijo que una de las lecciones que ha dejado la pandemia para los responsables de esta función es la resiliencia de la institución en su conjunto.

También para estar preparados para enfrentar los riesgos a los que están expuestos en todos los procesos de Banxico y adaptarse para no frenar esta función esencial para la economía.

"Con este aumento de más de 23% de la demanda de billetes y monedas, asegurarnos que con menos personal en Banxico, sucursales bancarias y traslado de valores, distribuir con menos de 100% de la capacidad instalada es una lección", destacó.

Comentó que durante el confinamiento, estuvieron en contacto con otras fábricas de billetes para intercambiar experiencias sobre medidas de seguridad y abastecimiento de insumos.

El nuevo billete de $100

El jueves 12 de noviembre, Banxico presentó a un nuevo miembro de la familia de billetes, conforme al calendario anunciado hace tiempo. Se eligió esa fecha porque en la nueva pieza de 100 pesos el personaje principal, Sor Juana Inés de la Cruz, nació ese día, pero de 1691.

Además, en noviembre llega a México la mariposa monarca, otro de los detalles al reverso.

Alejandro Alegre dijo al Gran Diario de México que se emitieron 45 millones de piezas; se espera que a fines de noviembre llegue a manos de 18 millones de mexicanos para cerrar el año con más de 75 millones circulando.

Por ser de polímero, su costo fue mayor en comparación con el de papel algodón, pero tienen una vida útil mayor en circulación de 58 meses, es decir, casi 50% más respecto a los de papel algodón, destacó.

En promedio, precisó, se está estimando que los billetes de la nueva familia tendrán un costo de 1.4 pesos por cada pieza.

No fue el único país que emitió nuevos billetes en este año de pandemia. Refirió que también lo hicieron Australia y Brasil para cumplir la demanda o como depósito de valor.

"Mucha gente prefiere tener, por las razones que sean, por usos y costumbres, el dinero en su poder, ya sea debajo del colchón ante la incertidumbre de este tipo de sucesos", sostuvo.

Las firmas

Todos los miembros de la Junta de Gobierno firmaron los billetes, pero será primera vez para dos subgobernadores que recién se integraron, Gerardo Esquivel y Jonathan Heath.

Explicó que la Ley del Banxico dispone que deben tener la firma de cada uno de los integrantes del órgano colegiado y del cajero principal.

Alejandro Alegre dijo que más que esperar que Banxico gane un premio internacional con esta emisión, el reconocimiento de los más de 125 millones de usuarios es lo más importante.