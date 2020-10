Covid, el séptimo siniestro más caro para las aseguradoras en México

Con corte al 5 de octubre, los costos asociados a Covid-19 para las aseguradoras alcanzaron los 417 millones de dólares y ubicaron a la pandemia como el séptimo siniestro más caro en la historia del país, por debajo de los sismos del 7 de septiembre que alcanzaron los 645 millones de dólares o el sismo del 19 de septiembre de 1985, cuyo impacto alcanzó los 950 millones de dólares.

"Esto sigue creciendo y todavía no le vemos fin a los costos que van a representar tanto en los seguros de vida como en los de gastos médicos", dijo el vicepresidente de la AMIS, Édgar Karam.

El organismo recordó que por muchas semanas la pandemia se mantuvo en la treceava posición entre los eventos con mayor impacto para las aseguradoras, pero de manera acelerada escaló a la séptima posición superando a eventos como heladas en Sinaloa en 2011, lluvias en Tabasco en 2007 o al huracán Isidore en 2002.

Así, en los registros de la AMIS, el siniestro más caro en la historia de México es el huracán Wilma con un costo de 2 mil 311 millones de dólares; sismo del 19 de septiembre de 2017 por mil 248 millones de dólares y el huracán Odile en 2014 por mil 243 millones de dólares.

"Lo que sí estamos haciendo es darles seguimiento muy puntual a las tendencias. En gastos médicos mayores ya han ido más o menos entre el 4 y el 5% y ya no crecen de ahí; en términos de fallecidos creemos que todavía es prematuro pensar, porque todavía hay muchas personas hospitalizadas o que tienen algún problema de salud, inclusive en casa", dijo el directivo.

En la actualización semanal que realiza el organismo, en el seguro de gastos médicos mayores se tienen 12 mil 52 contagios de Covid-19, por un monto total de 4 mil 662 millones de pesos y con un costo promedio de 386 mil pesos en atención hospitalaria. En seguro de vida, se reportaron 21 mil 27 casos con un costo total de 4 578 millones de pesos y con un costo promedio de 217 mil pesos.

Las aseguradoras reportan hasta el momento un 68% de avance en el pago del costo de la pandemia a sus clientes, principal factor que ha elevado las estimaciones del impacto del Covid-19 y su perspectiva hacia el cierre de año.

"En la medida que ha llegado a 70%, vamos viendo que ha habido una evolución de más pacientes atendidos de manera más acelerada en los distintos hospitales, y por eso han sido esos costos que se han ido incrementando. No es aritmético, es exponencial, porque vas teniendo más casos muertos que estás atendiendo y que te están reclamando, y por ende también personas que se han enfermado o que han estado hospitalizadas", explicó Karam.