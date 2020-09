Covid, marchas y plantones afectan ventas de comerciantes en la CDMX

Los pequeños y medianos comerciantes del Centro Histórico de la Ciudad de México aseguraron que a las restricciones sanitarias se les suman las protestas, marchas, plantones y manifestaciones sociales que les impiden vender, lo que los tiene en cero ventas desde hace varios días.

De acuerdo con el Representante de la asociación ConComercioPequeño, Gerardo Cleto López Becerra, el problema es que hay todo un polígono que cerró las autoridad con cercos metálicos ante las diversas movilizaciones que se registran.

El problema es que las pérdidas de los negocios no se limitan a las últimas dos semanas, sino que "desde hace 6 meses vienen arrastrando números rojos, ya que, en marzo pasado, más del 90% de establecimientos de esta zona tuvo que cerrar sin ningún apoyo fiscal o económico, cuando sus giros fueron declarados "no esenciales" ante la emergencia sanitaria.

Los negocios con mayores afectaciones son alrededor de 600 giros mercantiles como joyerías, tiendas de ropa, ópticas, restaurantes, fondas, comida rápida, hoteles, telefonía celular, computadoras, casas de empeño, entre otras.

Las calles con mayores afectaciones son las que están dentro del polígono de Plaza de la Constitución-Monte de Piedad y calle Palma, así como calle Tacuba y Venustiano Carranza.

Por lo que dijo que "en el marco del respeto a los derechos humanos, nos manifestamos a favor de la libertad de expresión, tránsito y comercio, y en contra de los grupos y personas que promueven la violencia y las agresiones que tanto daño está haciendo a la sociedad", por lo que pidió a la autoridad sea sensible a las peticiones de los comerciantes.