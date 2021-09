Crece demanda de habilidades tecnológicas en México

Como resultado de la pandemia del Covid-19 la revolución tecnológica en el empleo aumentó su ritmo. En México el 48% de las organizaciones ha acelerado su digitalización y el 91% planea incrementar o mantener sus niveles de contratación, de acuerdo con el reporte de Experis, "Stack It Up: Crece la demanda de Habilidades Tecnológicas".

Con la aceleración de la digitalización, los puestos de trabajo relacionados con la tecnología representan más de la mitad de las funciones mayormente demandadas en la actualidad. Para 2025 se estima que la demanda incluirá aún más habilidades considerando como pilares la resolución de problemas complejos y la experiencia en gestión de proyectos y de personas.

"Cada una de las compañías ahora debe ser una empresa con habilidades digitales a fin de mantener su ventaja competitiva y crecer. A medida que la tecnología sigue impulsando la transformación, el lugar de trabajo evoluciona y se vuelve híbrido, se acelera la digitalización de la experiencia del consumidor y se ubica en primer plano la combinación adecuada de tecnología y talento", explicó Guillermo Gabilondo, director de Experis LATAM.

La tecnología se está moviendo más rápido que la capacidad de desarrollar talento cualificado en el país. A causa de la pandemia, México enfrenta un incremento en la escasez de talento del 22%. En 2019 se ubicó en el 52%, pero para este 2021 se registró al 74%, el mayor índice reportado en la última década.

"Hay una mayor demanda de perfiles híbridos, con habilidades tanto técnicas como funcionales. Al mismo tiempo, sigue habiendo una gran escasez de personal cualificado para trabajar en la nube, ciberseguridad, ingeniería de sistemas y de software, desarrollo de software, por ejemplo", detalló el director de Experis LATAM.

La demanda de desarrolladores nativos de la nube, expertos en contenedores, diseño de arquitectura de seguridad, aprendizaje automático y la IA (Inteligencia Artificial) ya supera la disponibilidad.

Entre los perfiles que están teniendo un auge gracias a esta aceleración tecnológica son: especialista en Inteligencia Artificial y aprendizaje automático; analista científico de datos; especialista en Big Data; analista en seguridad de información; y gerente de proyectos.

De acuerdo con el reporte de Experis, casi dos tercios (64%) de las organizaciones no tienen las habilidades necesarias para implementar su estrategia de transformación digital y capitalizar el potencial de crecimiento.

Entre las principales estrategias que se llevan a cabo para hacer frente a este cambio son: el retraining de los empleados existentes (95%), la contratación de nuevo personal permanente con habilidades correspondientes a las nuevas tecnologías (90%), la búsqueda de la automatización del trabajo (85%), la expectativa de que los empleados existentes adquieran habilidades en el trabajo (75%) y los despidos estratégicos del personal que carece de las habilidades para utilizar las nuevas tecnologías (65%).

"El mundo del trabajo post pandemia está planeando nuevas combinaciones entre trabajadores permanentes, por contrato y por consultoría, para así ofrecer más opciones de trabajo remoto, flexible e híbrido. Los cambios en las dinámicas de la fuerza de trabajo y la aceleración en la adopción de la tecnología están obligando a las organizaciones de todos los sectores a rediseñar la composición de sus plantillas y a replantearse la combinación de habilidades", concluyó el directivo.