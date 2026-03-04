logo pulso
Crece demanda de transporte aéreo

Sube 3.8% en enero, mientras en vuelos internacionales aumentó 6%

Por El Universal

Marzo 04, 2026 03:00 a.m.
A
Crece demanda de transporte aéreo

CIUDAD DE MÉXICO.- La demanda total de transporte aéreo medida en ingresos por pasajero por kilómetro se incrementó 3.8% en enero, en comparación con el mismo mes de 2025, de acuerdo con la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA).

Mientras que la capacidad de las aerolíneas medida en asientos disponibles por kilómetro se incrementó 3.5% contra enero del año anterior.

La demanda de vuelos internacionales aumentó 6% contra enero de 2025, mientras que el factor de ocupación, es decir, en qué porcentaje va lleno el avión, se ubicó en 82.5% para vuelos internacionales.

En tanto, la demanda doméstica se incrementó apenas un 0.1% en comparación con enero de 2025, con un factor de ocupación de 81% para vuelos locales.

La demanda de transporte aéreo se vio impulsada por el Año Nuevo Lunar en Asia.

"El Año Nuevo Lunar explica la expansión de la demanda, pero los fundamentales parecen estar en su lugar y esperamos que la demanda permanezca robusta en 2026.

"Los datos indican un incremento de 5.2% en la oferta de asientos a nivel global para marzo, lo que sería el crecimiento más grande desde abril de 2024", indicó la IATA.

Los eventos ocurridos el fin de semana en Irán y Medio Oriente traen un poco de incertidumbre tanto en el tráfico de pasajeros como en el costo del combustible.

"Mientras tanto, es crítico que los estados respeten su obligación de mantener a los ciudadanos y a la aviación civil libre de daño", dijo Willie Walsh.

    Peso mexicano cae 2.03 % por conflicto en Medio Oriente
    Reestructura de TV Azteca no afecta perfil de Elektra: Moody´s
    Mundial 2026: Estiman crecimiento en pagos digitales
    Analistas suben pronóstico de inflación a 4% en 2026
