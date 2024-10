Crece economía de 22 estados en segundo trimestre

En el segundo trimestre de 2024 la actividad económica en 22 entidades del país logró un crecimiento respecto el periodo inmediato anterior, revelan los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Las entidades federativas que registraron los incrementos más pronunciados en su actividad económica durante el periodo de referencia fueron: Oaxaca con un alza trimestral de 5.1%; Durango, 3.8%; Coahuila y Baja California, 3.5% respectivamente; y Guerrero, 2.8%

Por el contrario, las economías estatales que registraron los mayores retrocesos durante el periodo abril-junio de 2024 fueron: Tabasco con una contracción de 3.3%; Campeche, -3.2%; Hidalgo, -2.5%; Sinaloa, -1.4%; y la Ciudad de México, -0.7%.

Dinámica sectorial

Por grandes divisiones, en el sector agropecuario 14 entidades reportaron un crecimiento en el segundo trimestre del año a tasa anual con base en cifras originales. Las que observaron los mayores aumentos fueron: Baja California con un aumento de 19.0%; Nayarit, 11.7%; Puebla y Morelos, 5.4%; y Veracruz, 4.9%.

En el sector industrial, 24 entidades lograron un resultado positivo, entre las que destacan: Quintana Roo con un repunte a tasa anual de 21.8%; Durango, 17.7%; Oaxaca, 14.7%; Colima, 9.8%; así como Veracruz y Guerrero con 7.7%, en cada caso.

En el sector servicios, todas las economías estatales crecieron en el periodo de referencia. Las de mayor dinamismo fueron: Aguascalientes con un aumento de 7.3%; Colima, 6.5%; Baja California Sur, 6.1%; Zacatecas, 5.7% y Yucatán, 4.4%.

Exportaciones mexicanas se estancan

El valor de las importaciones mexicanas de mercancías durante septiembre pasado reportó un retroceso, mientras que las ventas al exterior se estancaron, de acuerdo con los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Las exportaciones totales de mercancías reportaron un retroceso anual mínimo de 0.03% en septiembre, luego de un retroceso de 1.0% en agosto.

En el noveno mes del año, el valor de las ventas al exterior de mercancías alcanzó 49 mil 626 millones de dólares, cifra integrada por 47 mil 740 millones de dólares de ventas no petroleras y por 1 mil 886 millones de dólares de petroleras.

Lo anterior significó una disminución de 44.9% en las exportaciones petroleras y de un aumento de 3.3% en las no petroleras. Al interior de las exportaciones no petroleras, las dirigidas a Estados Unidos avanzaron 5.0 % a tasa anual y las canalizadas al resto del mundo retrocedieron 5.2%.

El valor de las importaciones de mercancías, en septiembre, fue de 50 mil 205 millones de dólares, monto que implicó una caída anual de 1.8%. Esta se originó de un decremento de 33.8 % en las importaciones petroleras y de un alza de 1.4% en las no petroleras.

Al considerar las importaciones por tipo de bien, se presentaron disminuciones anuales de 5.3% en las importaciones de bienes de consumo, de 0.7% en las de bienes de uso intermedio y de 4.5% en las de bienes de capital.

Mayor déficit

La información oportuna de comercio exterior indica un déficit comercial de 579 millones de dólares en septiembre, saldo que se compara con el déficit de 1 mil 498 millones de dólares, en el mismo mes de 2023.

En los primeros nueve meses del año, la balanza comercial presentó un déficit de 11 mil 17 millones de dólares. En el mismo periodo del año pasado, el déficit fue de 9 mil 926 millones de dólares.