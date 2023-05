Crece el mercado de arte para "lavado" de dinero: UIF

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 9 (EL UNIVERSAL).- El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo Gómez Álvarez, dijo que el "lavado" de dinero en los mercados de arte es un fenómeno mundial, pero más fuerte en los mercados grandes como Europa y los Estados Unidos, resaltó que cada vez son más los mexicanos que participan en esta práctica.

Cuestionado si los narcotraficantes estarían "lavando" dinero a través del mercado del arte, el funcionario expresó "no lo creo... ellos lo hacen en otros mecanismos".

Aseveró que el mercado del arte para lavar dinero está más asociado a gente muy rica y son de las cosas que no se terminan nunca, no tienen fin.

Así lo señaló al término de la inauguración de la conferencia regional "El Uso de la lucha contra el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo (ALA/CFT) en la investigación de la Criminalidad del Arte y las Antigüedades".

También comentó que muchos mexicanos con alto poder adquisitivo sin dedicarse a la compra- venta de arte, lo hacen sigilosamente con el objetivo de no llamar la atención y si bien comprar obras de arte no constituye un delito, el lavar dinero con esta transacción sí lo es.

"Entonces... nosotros vamos haciendo el seguimiento con el propósito de checar si efectivamente el dinero se procesa ilícito que es ese el elemento.... comprar obras de arte no hay ningún delito, este viene de utilizar dinero de procedencia ilícita para lavarlo en el mercado el arte", expresó.