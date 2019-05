Crece la producción automotriz 2%: Inegi

CIUDAD DE MÉXICO.- La producción de autos en el país registró un crecimiento de 2% en abril, con un total de 299 mil 707 vehículos, de acuerdo con cifras del Inegi y la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA).

Las armadoras que reportaron el mayor crecimiento en producción fueron Fiat Chrysler, con 16%; Volkswagen, con 15%; Ford 12% y KIA 10.5%.

Además, por primera vez BMW reportó resultados de producción en el país con 709 unidades. La planta de BMW en San Luis Potosí que fabricará la Serie 3 inaugura de manera oficial el próximo 6 de junio.

Proyectan crecimiento. Con estos resultados, Eduardo Solís, presidente de la AMIA, dijo que el pronóstico de producción de vehículos para todo 2019 es de un crecimiento de 3.5%, aunque podría ser mayor, ya que este año hay nuevos jugadores en la producción de vehículos. "Tenemos a BMW, Mercedes Benz e Infiniti en Aguascalientes que empezarán con un panorama de crecimiento; KIA sigue creciendo en Nuevo León".

"Los (fabricantes) que ya están, los que están creciendo y los nuevos no me permiten llegar a una cifra cierta. Me voy modesto con 3.5% de crecimiento, probablemente un poco más, pero quiero hacer énfasis en que es un mercado que sí va a crecer este año", explicó en conferencia de prensa.

Se mantiene ventas a EU. En cuanto a exportación, en abril se enviaron 284 mil 741 unidades al extranjero, lo que representa un crecimiento de 5% respecto a abril del año pasado. Las armadoras que registraron el mayor crecimiento en exportación fueron Ford, con 26%; Volkswagen y KIA, con 20.6% cada una, y Fiat Chrysler con 9.6%.

Por el contrario, las exportaciones de Mazda disminuyeron 33% las de Toyota 6% y las de Audi 4.5%. Las exportaciones hacia Estados Unidos crecieron 23%, con 222 mil 845 vehículos.

El presidente de AMIA destacó el volumen de vehículos enviados hacia Estados Unidos, pues la venta de vehículos en ese país cayó 1.7% en abril; sin embargo, sólo México y Japón incrementaron exportaciones a ese país.

En tanto, el crecimiento de la exportación automotriz contribuyó a que en el primer bimestre del año la balanza comercial automotriz, es decir la diferencia entre el valor de los productos automotrices que se exportan y los que se importan, alcanzó 12 mil 39 millones de dólares.

"La balanza comercial automotriz ha roto sus propios records históricos año con año. El año pasado cerramos en 80 mil millones de dólares y este año, en el primer bimestre ya tenemos 10 mil millones de dólares más de superávit", comentó Solís.