Bancos mexicanos que pondrían en jaque la economía en caso de quiebra

CIUDAD DE MÉXICO, abril 10 (EL UNIVERSAL).- La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) reiteró a las seis instituciones financieras en México de importancia sistémica, las cuales de experimentar un quebranto podrían desestabilizar la economía del país.

"Las instituciones de importancia sistémica local son aquellas cuya quiebra potencial pudiera afectar la estabilidad del sistema financiero o de la economía del país. Las disposiciones establecen a estas instituciones la obligación de constituir un suplemento de conservación de capital, adicional al 10.5% correspondiente al índice de capitalización mínimo requerido a todas las instituciones de banca múltiple", explicó la CNBV.

De acuerdo con el organismo, se trata de BBVA México, Santander, Citibanamex, Banorte, HSBC y Scotiabank, entidades financieras que concentran 73% del negocio bancario en el país.

Cabe recordar que la CNBV realiza una evaluación anual de todas las instituciones de banca múltiple, determinando con ello a aquellas que queden comprendidas dentro de la categoría de instituciones de importancia sistémica local. Así, la evaluación se llevó a cabo por primera vez en 2016 y se revisa anualmente desde entonces.

Así, se establece a estas instituciones bancarias la obligación de constituir un suplemento de conservación de capital, adicional al 10.5% correspondiente al Índice de Capitalización (ICAP) mínimo requerido por la regulación en México; sin embargo, los seis bancos superan ampliamente dichos requisitos.

Hace unas semanas, la CNBV reiteró que ante la quiebra de Silicon Valley Bank y sus efectos entre bancos medianos en Estados Unidos no tiene efectos en el sistema bancario mexicano.

"La CNBV informa al público ahorrador, que el sistema bancario que opera en México tiene niveles significativamente altos en su Coeficiente de Cobertura de Liquidez (CCL), con un promedio de más de 235% para el sistema bancario. Ninguno de los bancos de importancia sistémica local tiene una concentración significativa en depositantes de mayor volumen ni en algún sector de actividad económica en particular", explicó.

Así, el regulador mexicano explicó que no se espera que en nuestro país haya un efecto de desconfianza que motive a los depositantes a retirar su dinero de alguna institución en particular para depositarlo en otra ni tampoco retiren su dinero para transformarlo en otro tipo de activo o mantenerlo en efectivo.