Crecen retiros por desempleo en Afores según datos de la Consar

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 15 (EL UNIVERSAL).- De enero a noviembre del año en curso, los retiros por desempleo de las Afore acumularon un total de 34 mil 890 millones de pesos, un crecimiento de 21% en términos reales respecto del mismo periodo del año previo, de acuerdo con datos de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar).

Con este dato, el retiro por desempleo de las Afore, enmarcado en un momento de desaceleración económica y debilidad en el mercado laboral, se perfila a marcar un nuevo máximo histórico.

De acuerdo con la Consar, solamente en noviembre, se retiraron de las Afore por concepto de desempleo 3 mil 270 millones de pesos, un aumento en términos reales de 12.7% respecto del mismo mes de 2024.

En noviembre de 2025, la Afore con el mayor flujo de retiros por desempleo fue Coppel, con 699.5 millones de pesos, seguida por Azteca con 539.1 millones y XXI Banorte con 494.3 millones. En un segundo bloque se ubicaron Banamex con 478.4 millones y SURA con 395.2 millones de pesos, de acuerdo con los datos de la Consar.

Más abajo aparecen Profuturo, con 265.3 millones de pesos, Invercap con 175 millones y Principal con 153.3 millones. Los menores montos correspondieron a Inbursa, con 60.6 millones, y PensionISSSTE, que registró apenas 10.2 millones de pesos en retiros por desempleo.

Falsos gestores siguen impactando retiros por desempleo de Afores: Consar

En octubre pasado, el presidente de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar), Julio César Cervantes, advirtió que el aumento histórico en los retiros por desempleo de las Afore se debe, en gran medida, a la actuación de falsos gestores o coyotes que engañan a los trabajadores para cobrarles por un trámite que es gratuito.

"Lo que hemos observado es que a partir de coyotes o gestores no autorizados", dijo el presidente de la Consar, al explicar el origen de este fenómeno.

Para dimensionar el problema, Cervantes señaló que en 2024 los retiros por desempleo sumaron casi 31 mil millones de pesos, de los cuales alrededor de 20 mil millones estuvieron relacionados con la falsa gestoría. En estos casos, los coyotes suelen tramitar el retiro máximo permitido, cercano a 34 mil pesos, y cobrar comisiones de hasta 30 por ciento.

Ante esta situación, la Cámara de Diputados aprobó un candado para impedir que los gestores realicen el trámite a nombre del trabajador. Sin embargo, la medida sigue pendiente en el Senado, debido a que otros temas han tenido prioridad en la agenda legislativa. "Entendemos que, dado que el periodo legislativo ha tenido mucha carga de trabajo, está por ser analizada en la mesa directiva del senado", explicó el funcionario.

Cervantes recordó que esta práctica afecta directamente el futuro pensionario de los trabajadores, ya que reduce sus semanas de cotización. "Va disminuyendo las semanas de cotización de los trabajadores. En ese sentido, nosotros hemos seguido haciendo el esfuerzo de recomendarle a la gente que no caigan estas prácticas", dijo, al insistir en que el trámite puede realizarse directamente con la Afore, sin intermediarios.