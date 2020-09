Crecimiento de 4.6% basado en estimaciones responsables: Herrera

El secretario de Hacienda, Arturo Herrera Gutiérrez, aseguró que el crecimiento económico de 4.6%, proyectado en el Paquete Económico 2021, está basado en estimaciones responsables, no es un estimado optimista.

En la conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador, Herrera Gutiérrez explicó que la estimación no es contingente con que haya una vacuna contra el Covid-19; no obstante, reconoció que el ritmo de la pandemia condicionará el crecimiento de diversos sectores económicos, que en algunos de ellos, ya hay signos de recuperación.

Destacó que la estimación del crecimiento del 4.6% se basa en la reapertura económica como las industrias de la construcción y manufactura.

Señaló que otro elemento que ayudará a lograr esta proyección es la inversión pública y privada, como el plan de infraestructura energética que el gobierno federal lanzará con el sector privado.

Herrera explicó que los recortes en el gasto corriente más pronunciados se dieron en la Oficina de la Presidencia, la propia Secretaría de Hacienda y en la Secretaría del Trabajo, en el programa Jóvenes Construyendo el Futuro.

Mientras que los rubros que más aumentaron su presupuesto fueron el sector Salud, los programas sociales del Bienestar y proyectos de Inversión.