"Criminales lavan cientos de miles de millones a través de empresas fachada", alerta GAFI

Cientos de miles de millones se lavan cada año, a través de empresas fachada o por el sistema financiero que son utilizados por narcotraficantes o explotadores sexuales, porque no fueron reportadas por los contadores, abogados o instituciones financieras, advirtió el Grupo de Acción Financiera (GAFI).

De ahí la importancia de contar con un registro público para la identificación del beneficiario final y una mayor asociación entre el sector privado y el público para combatir el lavado de dinero, consideró. "Cientos de miles de millones de se están lavando cada año a través de compañías fachada y son muy atractivas para los criminales; es por ello que la lucha es muy importante", alertó la vicepresidenta del GAFI, Elisa de Anda Madrazo.

La primera mexicana en ocupar esta posición en el grupo antilavado con sede en París, Francia, dijo lo anterior en una conferencia magistral para clausurar el tercer Congreso de Prevención de Lavado de Dinero organizado en México por Thomson Reuters.

Señaló que cada dólar que se lava por una empresa fachada de un narcotraficante y seguramente será utilizada para traficar después más estupefacientes.

Agregó que por cada dólar que es lavado a través de una empresa fachada que un contador omitió reportar de alguien relacionado con la pornografía infantil, va a ser utilizado para explotar a más niños en este delito.

Compra de lencería

Comentó que en un foro se invitó a víctimas del delito, donde una persona que sufrió trata de personas y prostitución forzada compartió su experiencia.

Dijo que veía cómo hacían los depósitos nocturnos, pagaban lencería, hoteles y farmacia con tarjeta de crédito.

"El sistema de operación del grupo criminal que la tenía, utilizaba el sistema financiero; no lo detectaron", ponderó.

La también funcionaria de la Secretaría de Hacienda destacó que el grupo antilavado lleva tres décadas en el concierto internacionales en la lucha contra el lavado de dinero.

Indicó que GAFI está integrado por 39 jurisdicciones y su red global involucra a nueve grupos regionales, con lo cual suman más de 200 jurisdicciones.

Lo anterior es importante porque esto es más que la Organización de las Naciones Unidas (ONU), lo que le permite al GAFI tener objetivos y propósitos a nivel global.

Enfatizó que la mayoría de los países cuenta con un andamiaje legal, un marco jurídico sobre el tema, tipificación de delitos, una Unidad de Inteligencia Financiera, comparten información a través del Grupo Egmont, y ejercen supervisión.

Pero no es suficiente, lamentó porque la clave es la implementación y la efectividad.

"Si ven a diario a nivel internacional los escándalos de lavado de dinero y la creciente participación del crimen organizado en los delitos financieros, hay mucho por hacer", admitió.?Consideró que falta avanzar en el tema del beneficiario final, uso tecnología y digitalización, y la participación y asociación entre los sectores público y privado.

Beneficiario final

Elisa de Anda refirió que las evaluaciones del GAFI tiene cuatro niveles para calificar a los países, pero ningún país tiene asignación alta.

Una de las fallas es en la parte de identificar al beneficiario final, que es una de las recomendaciones que hace GAFI para poder detectar "lavado" de dinero.?Indicó que muchos proveedores de servicios corporativos, pueden estar involucrados en esquemas de lavado de dinero, no voluntariamente sino por negligencia, por falta de conocimiento o por no hacer su trabajo con la responsabilidad que se debe.

Por eso mencionó que GAFI publicó un documento de mejores prácticas, en donde se señala que los países con mejores resultados en el tema de beneficiario final, tienen un registro público de esta información en manos de la autoridad.

El grupo antilavado, agregó, recomienda un enfoque multidimensional, y como primer elemento es que los registros tengan datos de las compañías obligadas a informar quiénes son sus beneficiarios finales al momento de la creación, pero también a lo largo de la vida de la empresa.

Por eso consideró que la medida del Servicio de Administración Tributaria para que las empresas reporten datos de sus accionistas, tiene sentido.? Se debe recopilar la información en un registro público de beneficiario final, sin embargo, dijo que no debería ser la única fuente de información; hay que verificarla y cruzarla con otras las como declaraciones fiscales.

Puntualizó que la información debe ser precisa, vigente y al alcance de las autoridades, pero aclaró que en el GAFI, no son prescriptivos, "damos el piso" para que cada uno tome decisiones dentro de su soberanía.

Afirmó que no se trata de sancionar al contador o a un banco, el objetivo de la lucha antilavado es tener una sociedad más sana.

Por lo que dijo que lo importante no es sólo pensar en cumplir, sino estar en la trinchera para tener un mundo con menos crimen y violencia.

"Si no hay nada que ocultar, tienen que reportarlos", recomendó.