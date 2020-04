Crisis económica por Covid-19 será más fuerte que la de 1994: Citibanamex

El director general de Grupo Financiero Citibanamex, Manuel Romo, dijo que la crisis económica que tendrá el país podría ser más fuerte que la registrada en 1994, conocida como "la crisis del tequila" ante las débiles medidas de apoyo emprendidas por el gobierno federal.

"En las cifras de actividad productiva aún es temprano para evaluar los impactos de la crisis, pero la percepción es que empiezan a notarse en el empleo, número de transacciones y ventas y no difieren de la dinámica observada en otros países. La revisión de expectativas de la economía global, la actualización de cifras internas y la ausencia de un programa de apoyo sugieren que la economía del país sufrirá un impacto significativo. Será más severa que la del 2009 o la del tequila", dijo.

En videoconferencia para presentar sus resultados financieros correspondientes al primer trimestre de 2020, el directivo recordó que la firma financiera prevé una caída de 9% al cierre del año, donde el mayor impacto será en la pérdida de plazas laborales, donde se prevé una tasa de desempleo al menos de 7% al cierre del año.

"México hasta ahora sólo ha anunciado apoyos equivalentes a 0.6% del Producto Interno Bruto. La pandemia llega tarde, pero no por eso estuvimos mejor preparados. Las pruebas que se realizan son insuficientes. Por cada mil habitantes, Luxemburgo hace 49 pruebas. Noruega, 23, mientras México hace 0.2 pruebas. El distanciamiento social no se ha cumplido con cabalidad y hay problemas de suministro y capacidad en hospitales y centro de salud", dijo el directivo.

"En lo económico estamos lejos de la estrategia que siguen prácticamente todos los países del mundo al utilizar agresivamente la política fiscal. Hay que añadir la caída del precio del petróleo con su impacto adverso para Pemex y las finanzas públicas. No hay cambio de la política energética", dijo.

En ese sentido, añadió que hasta el momento el sector financiero ha recibido muy bien las medidas anunciadas por el Banco de México, al dar apoyo a la liquidez del mercado y al financiamiento de las pequeñas empresas del país.

En ese entorno, dijo que son necesarias más medidas de apoyo fiscal que ayuden a las micro y pequeñas empresas a enfrentar el impacto en el empleo de la actual crisis derivada por la pandemia de Covid-19.

Cae utilidad en el primer trimestre

De enero a marzo pasado, la utilidad neta de Citibanamex alcanzó los 2 mil 743 millones de pesos, equivalente a una caída de 62.5% respecto del mismo periodo de 2019.

"El resultado se explica fundamentalmente por la decisión preventiva de generar una reserva adicional de 3 mil millones de pesos por la contingencia por Covid-19", dijo el directivo.

Según la firma, la cartera de crédito vigente alcanzó los 707 mil millones de pesos, lo que representa un incremento de 8% con respecto a marzo 2019.

En tanto, al cierre del primer trimestre de 2020, el crédito a las familias alcanzó los 269 mil millones de pesos.

Por su parte, la cartera vigente de tarjetas de crédito alcanzó 102 mil millones de pesos, lo que representa una disminución de 1% equivalente a mil millones de pesos con respecto a marzo 2019.

En el periodo, Citibanamex registró 83 mil millones en créditos personales y de nómina. Por su parte, el crédito hipotecario superó los 84 mil millones de pesos. La cartera de vivienda tradicional presentó un incremento anual de 2%.