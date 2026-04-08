Crudo cae y bolsas asiáticas avanzan

Redacción internacional.- El precio del petróleo bajó considerablemente, por debajo de los 100 dólares, y las principales bolsas de Asia abrieron este miércoles al alza, siguiendo al acuerdo de alto el fuego de dos semanas alcanzado entre Irán y Estados Unidos.

El petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) cayó un 14.19% tras el anuncio, hasta los 96,92 dólares, mientras que el barril de brent, de referencia en Europa, bajaba un 13,3 % hasta los 94,74 dólares a las 1.37 GMT, en horas de negociación asiática.

Los contratos de futuros de Wall Street subían un 2 % este martes, con su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, sumando casi 1.000 puntos. En torno a las 19:00 hora de Nueva York (23:00 GMT), los futuros del Dow Jones crecían un 2,07 %, hasta los 47.780 puntos; los del selectivo S&P 500 avanzaban un 2,08 %, hasta los 6.795 enteros; y los del tecnológico Nasdaq subían un 2,33 %, hasta las 24.938 unidades.

Por su parte, la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) registró una caída del 0,66 %, segunda consecutiva, que llevó a su principal indicador, el Índice de Precios y Cotizaciones, a colocarse en las 68.529,22 unidades, en una jornada con resultados mixtos en los mercados del mundo.

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"En el mercado de capitales se observó un desempeño mixto. En Europa predominaron las pérdidas y en Estados Unidos se dieron resultados mixtos; las ganancias se concentraron hacia el cierre de la sesión, ante especulación de un posible cese al fuego en la guerra de Oriente Medio", explicó por su parte Gabriela Siller, directora de Análisis Económico y Financiero de Banco Base.

En México, apuntó la experta, el IPC "cerró con una pérdida del 0,66 % para ligar dos jornadas negativas".

El Nikkei japonés, que agrupa a los 225 títulos más representativos del mercado, subió más de un 4 % en los primeros minutos de la negociación.

Por su parte, el Kospi surcoreano crecía más del 5 % en la apertura y el operador del parqué activó un ´sidecar´ de compra, un mecanismo que suspende temporalmente las compras programadas.

Asimismo, en la jornada, el peso mexicano se apreció un 0,4 % frente al dólar, al cotizar en 17,7 unidades por billete verde, frente a los 17,77 en la jornada anterior, según datos del Banco de México.