¿Cuál es el vuelo más barato y el más caro que sale desde el AIFA?

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 24 (EL UNIVERSAL).- Aún con dudas en el aire sobre su conectividad, capacidad, demanda e infraestructura, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) hará frente, en menos de 20 días, a su primer periodo vacacional de Semana Santa.

Con apenas seis rutas nacionales —Tijuana, Cancún, Monterrey, Guadalajara, Villahermosa y Mérida— el AIFA espera agrandar su oferta durante el segundo semestre de 2022 para lograr al menos 2.5 millones.

Para cumplir con esto, además de concluir con las rutas de acceso, el Aeropuerto Felipe Ángeles ha mostrado, al menos durante Semana Santa, una estrategia muy agresiva a través de sus precios para atraer usuarios y cumplir con disminuir la demanda que se presenta en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

Según una revisión que realizó EL UNIVERSAL en tres de las aerolíneas que ofertan viajes desde Santa Lucía, —Volaris, VivaAerobus y Aeroméxico, existe una diferencia de precios de hasta 40% entre ambas terminales, en favor del AIFA.

No obstante, si en cambio se prefiere un vuelo sencillo y no redondo, la obra inaugurada el 21 de marzo pasado también parece atractiva en cuanto a sus costos.

¿Cuál es el vuelo más barato desde el AIFA?

Al ser pocas rutas, los precios en los vuelos ofertados en el AIFA no escalan mucho, aun siendo en temporada alta.

En este sentido, la aerolínea más barata ofrece vuelos desde los 473 pesos.

VivaAerobus, con Tarifa de Uso de Aeropuerto (TUA) e IVA incluidos, permite viajar a Guadalajara por dicha cantidad el primer día de Semana Santa.

Mientras que, por 31 pesos más, es decir, unos 508 pesos, se puede viajar a Monterrey en la misma fecha.

¿Cuál es el vuelo más caro desde el AIFA?

En contraste, el destino más caro al que se puede ir desde el aeropuerto en Zumpango, Estado de México, es a Cancún.

Ofertado por Volaris, el precio más barato para viajar a este destino asciende a los 4 mil 294 pesos, con impuestos incluidos.

Con una diferencia de más de mil pesos, el segundo precio más caro lo comparten Mérida y Tijuana, ambos destinos ubicados en lados opuestos del país, tienen un costo de 2 mil 784 pesos, TUA e IVA incluidos, con Aeroméxico y Volaris, respectivamente.

En medio queda el que va a la capital del estado natal del presidente López Obrador.

Viajar a Villahermosa, en Tabasco, durante el primer día de Semana Santa tiene un precio de 2 mil de 256 pesos, este por Aeroméxico.