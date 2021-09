¿Cuáles modificaciones le quitan valor a tu auto?

Algunas personas optan por modificar su vehículo para hacerlo más funcional, atractivo o más acorde con su personalidad. Sin embargo, algunas de estas intervenciones pueden repercutir directamente en la pérdida de valor del auto y, si en un futuro el dueño intenta venderlo, es posible que el monto que reciba no sea la cantidad deseada.

De acuerdo con Kavak, plataforma de compra-venta de autos seminuevos, éstas son las modificaciones que más impactan en el valor de un auto:

1.- Carrocería: Es una de las partes más susceptibles de sufrir modificaciones. Desde pequeñas intervenciones como un nuevo color, hasta otras que cambian por completo la apariencia del vehículo.

Al colocar elementos muy ostentosos o transformaciones muy radicales como cambiar la parrilla frontal, pintarlo con colores llamativos o añadir un alerón trasero, se corre el riesgo de romper con la estética, lo que es un factor determinante si después se quiere vender el auto, ya que estas modificaciones reducen sus posibilidades de venta y lo devalúan.

2.- Interior: Se recomienda dejarlo como está, ya que un buen diseño y confort determinan el interés de compradores.

Actualmente el mercado de personalización de automóviles ofrece una gran variedad de artículos para modificar los interiores, desde cambiar la consola central, las salidas en el sistema de ventilación, tiradores de puertas o forrar asientos y volante, entre otras.

3.- La mayoría de los compradores de coches consideran que el exceso de ruido es uno de los temas más importantes para la salud, sobre todo en zonas urbanas, por lo que cambiar el escape puede no ser una buena idea si en el futuro deseas venderlo.

4.- Llantas más grandes: Las llantas son uno de los primeros elementos que todo conductor desea modificar, sobre todo si considera que el diseño de fábrica es poco atractivo o que brinda poca diferenciación a la del resto de los vehículos.

Sin embargo, colocar unas llantas de mayores dimensiones impacta en el aspecto del vehículo y altera su valor.

5.- Iluminación: Conservar la iluminación original es lo mejor, ya que los vehículos están obligados a tener luces diurnas que funcionen correctamente y forman parte del aspecto estético. Si se cambian los faros delanteros por unos a base de LED, esto repercute en una disminución de su valor, ya que con esta modificación no tendrá sus piezas originales, lo que para un futuro comprador puede resultar costoso e incluso molesto.