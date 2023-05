¿Cuáles son los peores regalos para el Día de las Madres?

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 2 (EL UNIVERSAL).- Como parte de los festejos del 10 de mayo, las familias compran regalos para mamá, sin embargo, no todos los presentes son los ideales, dicho por las mismas madres de familia, según reveló una encuesta.

En dicho sondeo las mamás encuestadas calificaron como "los peores regalos que pueden recibir" a: artículo de cocina, aparatos electrodomésticos y artículos para el hogar con 51%, explicó el director de Planning Quant, Iván Castro.

Un 4% dijo que tampoco le gusta que le regalen chocolates o dulces, otro 4% dijo que tampoco quieren que les den cervezas y un 4% añadió que la ropa que le regalen no les gusta. Hubo también otro 4% que explicó que le entristece que no la feliciten en su día.

La falta de atención y los disgustos son otras de las cosas que tampoco disfrutan las mamás, según la encuesta.

De acuerdo con el directivo si se va a regalar algo a las madres el próximo 10 de mayo, se debe considerar que hay artículos que no serán tan apreciados.

Además de que hay que cuidar la situación económica que es compleja, tanto por el mayor efecto inflacionario que se registra en los precios como por el tema de la caída de ingresos, dijo Castro.

Conoce los mejores regalos para mamá

El director de Planning Quant expuso que las mamás encuestadas consideraron que el mejor regalo que pueden recibir es que pasen tiempo con ella, con un 22%; en segundo lugar, están las flores con 22% y en tercero, el que le regalen amor y afecto, con 18%.

El 13% comentó que prefiere que le den ropa, 11% chocolates y dulces, 10% invitaciones a comer, 9% perfumes, 8% que le obsequien presentes ligados a la salud y 6% maquillajes y cosméticos.

En la encuesta se encontró que las flores y ropa son las menciones mayoritarias desde el año pasado, "notamos baja en flores e incremento en invitación a desayunar, comer y cenar, pero casi es el mismo porcentaje", comentó Iván castro.

Comentó que en el 2021, la celebración por el 10 de mayo estará marcada por los altos precios y porque las "familias planean mejor y gastan menos... También estamos viendo un mayor uso de internet para ver qué regalar, lo que estamos observando es que cada vez más personas utilizan internet como fuente de información", aunque al final van a la tienda a comprar el producto.

"Primero indagamos en internet, investigas calidad y precio, es una compra informada donde el uso de internet es más socorrido", pero al final se compra directamente en la tienda.