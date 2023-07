A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, julio 4 (EL UNIVERSAL). - Los autos híbridos se han convertido en una opción viable para ahorrar en el consumo de combustible, ya que funcionan combinando el motor eléctrico y el motor de combustión interna, por lo que el coche gasta menos gasolina y la energía eléctrica aumenta el rendimiento del carro. Así que en esta ocasión te decimos cuáles son los tipos de autos híbridos que se venden en México.

¿Cómo funciona un auto híbrido? El auto híbrido cuenta con un motor de combustión interna y con uno o más motores eléctricos que trabajan en conjunto para generar la energía que impulsa el vehículo.

De acuerdo con la Comisión Nacional Para El Uso Eficiente De La Energía (Connue) el funcionamiento del auto híbrido tiene un sistema conocido como start-stop, el cual se encarga de encender y apagar el motor de combustión interna cuando es necesario.

Así que únicamente cuando se usa el motor eléctrico, el sistema apaga el motor de combustión, pero cuando se requiere que trabajen en conjunto durante trayectos más largos, inmediatamente lo enciende.

Por lo que existen rangos de velocidades para el funcionamiento de ambos motores en un auto híbrido: el motor eléctrico se pone en marcha para recorrer trayectos cortos a velocidades bajas, mientras que en trayectos largos a velocidades altas, los dos motores funcionan en conjunto para aumentar el rendimiento del automóvil.

Otra parte que es importante destacar del auto híbrido es el freno regenerativo, el cual ayuda a cargar la batería del motor eléctrico cada vez que se frena el vehículo, debido a que en el momento en que se frena el auto para reducir la velocidad, el freno regenerativo carga la batería que alimenta el motor eléctrico del coche.

Cabe resaltar que el ahorro de gasolina en un auto híbrido es de aproximadamente del 50%, a diferencia de un auto que únicamente funciona con motor de combustión interna, de acuerdo con Connue.

Sin embargo, hay dos tipos de autos híbridos, en seguida te desglosamos cuáles se venden en México.

Tipos de autos híbridos que se venden en México. Los coches híbridos combinan dos sistemas de motores: el motor de combustión interna proporciona la fuerza de impulso del auto, mientras que el motor eléctrico sirve como generador de energía para recarga la batería del coche, lo que contribuye a que el auto ahorre gasolina.

En cuanto a la manera en la que un auto híbrido se recarga de energía, los vehículos híbridos pueden clasificarse en dos tipos: los no enchufables HEV (Hybrid Electric Vehicle) y los enchufables PHEV (Plug-in Hybrid Electric Vehicle). A continuación, te decimos cuáles son las diferencias.

Los autos híbridos HEV funcionan con gasolina y un motor eléctrico, el cual puede estar configurado de manera paralela, en serie o con potencia dividida. En el caso de un auto HEV en paralelo, los motores están conectados a la transmisión, lo cual permite que el automóvil pueda cambiar entre las diferentes fuentes de energía, ya sea por combustión o eléctrica.

En cambio, en un auto HEV configurado en serie, el motor eléctrico impulsa el auto mientras que el motor de gasolina recarga la batería. Y en caso de que el vehículo cuente con una configuración de potencia dividida, el auto puede cambiar entre el sistema paralelo y en serie para optimizar el funcionamiento del coche.

Sin embargo, la batería de los autos híbridos tipo HEV no se carga al conectarla a una estación, ya que su fuente de energía se produce mediante el sistema de frenado regenerativo, el cual transforma el calor generado en momento del frenado en energía eléctrica que se almacena en la batería.

Por otro lado, los autos híbridos de tipo PHEV funcionan con un motor eléctrico y una batería de alta tensión. Para cargar completamente la batería de un coche PHEV, se puede enchufar y recargar con electricidad. Cabe mencionar que los autos híbridos enchufables PHEV funcionan tanto al cargar gasolina como al enchufar la batería a una fuente de energía eléctrica.

Los tipos de coches híbridos no enchufables y enchufables que se venden en México se pueden identificar fácilmente por las siglas HEV y PHEV. A continuación, te compartimos una lista de los autos híbridos, tanto HEV como PHEV.

Autos híbridos que se venden en México. De Acuerdo con información del Gobierno del Estado de México la Ciudad de México, esta es la lista de autos híbridos que se venden en México:

Acura NSX, NSX Premium, NSX Exclusive, NSX Top Coupe Hybrid.

Audi A8, A4 y S8.

BMW 330e, 335iA, 530e, 740e, 745e, Active Hybrid X6, Active Hybrid 5, i8, Serie 3 Active Hybrid, X3, X5.

Byd Quin Plus.

Chevrolet Volt.

Chrysler Pacifica Hybrid.

Ferrari LaFerrari y SF90.

Ford Escape Hybrid, Fusion, F-150 Lobo.

GMC YUKON Hybrid.

Honda CRZ Híbrido, CRZ Híbrido, Insight EX.

Hyundai IONIQ GLS Premium, IONIQ Limited, Elantra GLS,

Infiniti QX60 Hybrid, Q50 Hybrid.

Kia Niro.

Land Rover Evoque PHEV, Discovery Sport PHEV, Range Rover Autobiography, Range Rover Clásica, Range Rover Sport Dynamic, Range Rover Sport Auto Autobiography, Range Rover Sport L494, Jaguar y Velar.

Lexus Es Híbrido 300, Ls Híbrido 500, Nxs 350, Rx 350 y Rx 500.

Lincoln Aviator 3.01, Corsair 2.51, Mkz (Select HEV, Select Hv, Hibrido, Reserve HEV, Fwd HEV, China HEV).

Mercedes-Benz C 200 Hybrid , C 200 Coupé Hybrid, C 200 Convertible Hybrid, C 350e, C 300 e, E 350e, E300e, 350e 4matic, GLC 300e 4matic, GLC 350e 4matic Coupé, GLC 300e 4matic Coupé, GLE 500 e, GLE 550 e, S 500 e, S 500 e, S 560 E, T/A S 560e y T/A S 550e.

Mercury Mariner Hybrid.

Mg Ehs.

Mini Cooper SE Countryman Híbrido, Cooper SE Countryman ALL4.

Mitsubishi Outlander PHEV.

Nissan Xtrail Hybrid 4x2 21, Pathfinder Híbrido, Altima Hybrid, X-Trail Hybrid (4X2).

Porsche Panamera Híbrido 3.0, Cayenne Híbrido 3.0, Panamera E Hybrid 4.0.

Stellantis Jeep Grand Cherokee.

Toyota Camry Xle Navi Hv, Corolla Le Híbrido, Prius C, Prius Base L4, Prius C Hybrid, Prius Premium L4, Rav4 Fwd Limited, Sienna Hibrido, Tundra Híbrido.

Vehizero Ecco C.

Volvo Xc40 T5, Xc40 R-Desing, Xc60 T8, Xc90 T8, S60 T8, Touareg Hibrida 3.0.

VW Jetta híbrido 1.4, Touareg híbrido 3.0.