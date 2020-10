¿Cuánto cuesta contratar por separado telefonía y TV de paga?

Si sólo te interesa contratar un sólo servicio de telecomunicaciones y no paquetes que te brindan dos o más opciones, existen empresas que sólo brindan telefonía, internet o televisión de paga por separado.

Las empresas que ofrecen el servicio de internet fijo en los hogares son Airecable, Blue Telecomm, Gigacable, Izzi, Movistar, On Internet, Telcel, Telmex, Telnor y Ultravisión, de acuerdo con el Reporte de Información Comparable de Planes y Tarifas de Servicios de Telecomunicaciones Fijas 2020 de single play elaborado por el IFT.

El paquete más económico lo ofrece Blue Telecomm de Sky a un precio de 169 pesos mensuales por 3 MB en velocidad de bajada.

En cuanto al servicio de telefonía fija, las empresas que brindan este servicio en single play son Blue Telecomm, Telmex y Telnor.

La oferta de menor precio es de Telmex/Telnor con un costo mensual de 187 pesos e incluye 100 llamadas nacionales.

Las empresas que brindan televisión de paga son Airecable, Dish, Gigacable, Izzi, Sky, Star TV, Wizz y Wizzplus, siendo la oferta más económica la de StarTV con un precio de 199 pesos al mes y brinda acceso a 56 canales.

La segunda oferta más barata es la de Wiss Plus con un costo mensual de 200 pesos y brinda 102 canales de televisión.