Cuánto cuesta una casa en San Luis Potosí

San Luis de Potosí es un lugar genial para volver a empezar, la ciudad tiene un atractivo comercial importante y es una zona excelente para crecer como emprendedor. Muy pocas personas saben que vivir aquí realmente es muy asequible, ya que se trata de una ciudad en crecimiento. Hay muchos lugares para explorar y encontrar la casa perfecta, que sea bonita, con una excelente ubicación y al mejor precio del mercado.

Pero para los que desean saber cuál es el precio promedio de una casa en San Luis Potosí pueden seguir leyendo. También podrán leer algunas cosas geniales sobre la vida en la ciudad, cuáles son sus ventajas como ciudad en desarrollo, económico y cultural.

¿Cuál es el coste de las casas en San Luis Potosí?

Antes de hablar sobre un número en concreto hay que tener en cuenta ciertos aspectos, especialmente si se está en busca de una casa con características muy específicas. En Vivanuncios se pueden hacer búsquedas filtradas, de forma que el usuario tendrá la oportunidad de encontrar su casa soñada en la ciudad con ayuda de algunos criterios, como el tamaño, el número de habitaciones, la ubicación, entre otros.

En este sentido, el usuario seguramente encontrará precios con ofertas o muy buenas propuestas para la compra final, pero en promedio los precios se dividen así.

Una casa sencilla con solo dos habitaciones y un baño puede llegar a costar hasta $586,000.

Las viviendas con 3 habitaciones pueden llegar a tener un precio de $880,000.

Las de 4 unidades tienen un valor de $2,000,000.

Es importante destacar que en la zona también son muy populares los apartamentos, muchos de ellos se lanzan al mercado incluso en etapa de desarrollo o preventa. Actualmente, hay muchos modelos debido al constante crecimiento de la ciudad, una gran cantidad de opciones que se pueden tener en cuenta a la hora de comprar un nuevo inmueble.

¿Por qué elegir San Luis Potosí?

Del mismo nombre que su estado, San Luis Potosí tiene el título de ser la ciudad más poblada de la región, cuenta con poco más de 820.000 habitantes, pero que esto no sea motivo de alarma, ya que es una ciudad muy dinámica y prospera. De hecho, durante el 2010 la revista The Financial Times declaró que era uno de los mejores tres lugares con mayor potencial económico, también formó parte de las mejores 700 ciudades del mundo para invertir en un nuevo negocio.

Con todo esto, se le puede sumar una baja tasa de desempleo, por eso se le considera como una de los mejores lugares para vivir y hacer negocios en todo México. Pero no solo eso, también aporta un increíble potencial cultural y turístico desde que la Unesco declaró su centro histórico como Patrimonio de la humanidad.

También es importante considerar que según un estudio de la revista El Inversionista, la ciudad Potosí también fue evaluada con el número 17 de las ciudades del continente con Mayor Eficiencia en Costes. Las características que se tuvieron en cuenta en dicho estudio fueron el terreno, la construcción, mano de obra, renta y servicios.

Su expansión económica

Desde 1999 la ciudad ha estado en la mira de muchos inversionistas americanos y europeos, de forma que actualmente existe un gran repertorio de industrias y empresas multinacionales que han hecho de la región una de las más prósperas del país. El sector al que se dedican más es el automotriz, desde que BMW abrió una sucursal importante, aunque también tienen actividades económicas interesantes como la fabricación de cemento y azucareras.

También es necesario hacer mención del Interpuerto Parque Logístico, es un establecimiento aduanero que cuenta con servicios e infraestructura de nivel mundial, está demás decir que es uno de los más importantes es México. Desde allí también se desarrolla una dinámica comercial interesante, hay un excelente servicio inmobiliario, servicios logísticos y un terminal intermodal.

Igualmente, según la FDI Intelligence, San Luis Potosí es considerada como una ciudad del futuro entre la categoría de Ciudad Grande dentro del estudio. Durante el 2015, el alcalde para entonces Mario García Valdez tomó la iniciativa de hacer de la ciudad un entorno digital, con esto todo el sistema contable de la municipalidad pasó a ser online, así los ciudadanos pueden ser atendidos de forma virtual. Los procesos son más transparentes, lo que disminuye la corrupción. Las sesiones de cabildo también empezaron a transmitirse en streaming con acceso público.

El nivel de vida aquí es excepcional, para los que están buscando una casa para ver crecer a su familia mientras que siguen su sueño de tener una empresa propia está de más decir que éste puede ser el lugar ideal para hacerlo. También es importante destacar que San Luis Potosí se encuentra en una zona ideal en cuanto a servicios, en un área de no más de 5 km se podrán tener una gran cantidad de restaurantes, bares, supermercados, cines, entre otros.