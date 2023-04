Por estas razones muchos mexicanos no tienen tarjeta de crédito

A-AA+

En México, ocho de cada 10 personas que no tienen tarjeta de crédito lo atribuyen principalmente al miedo y la desconfianza por el impacto que pueden tener en sus finanzas personales, por lo que se prefiere pagar en efectivo, de acuerdo con una encuesta.

El estudio, realizado por Hellosafe entre mil personas a finales de marzo, detalla que 31% de los usuarios que no tienen una tarjeta de crédito, simplemente confían más en el efectivo o en disponer de dinero desde su cuenta de débito.

Sin embargo, 23% prefiere no contar con tarjeta de crédito por haber tenido malas experiencias en el pasado, y 10% por miedo a no poder controlar los gastos y perjudicar sus finanzas personales con deudas.

En contraste, de la población que sí cuenta con una tarjeta de crédito, 3 de cada 10 no conoce la tasa de interés de su plástico, lo cual puede representar un riesgo importante para sus bolsillos.

En tanto, 70% de los encuestados declararon pagar siempre el saldo completo de la deuda antes de la fecha de corte, es decir, son totaleros.

Por su parte, 3% declararon pagar siempre el saldo mínimo antes de la fecha de corte y en el peor escenario, 27% no cumplen siempre con el pago, lo cual genera interés que se acumula para la siguiente fecha de corte.

La encuesta muestra también que 24% de los mexicanos que tiene tarjeta de crédito, dispone de más de 10 mil pesos de su línea de crédito al mes.

Entre los entrevistados, resaltó que las características más importantes para elegir una tarjeta de crédito, serían en primer lugar la tasa de interés, límite de crédito, beneficios y recompensas, servicio al cliente y finalmente, costos y cargos adicionales.