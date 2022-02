¿Cuántos y quiénes son los interesados en comprar Banamex?

La puesta en venta de la cartera de crédito minorista, acervo cultural, Afore y la valiosa marca de Banamex a partir de la primavera de 2022 por parte de su matriz estadounidense Citi ha despertado el interés de los principales grupos financieros que operan en México, al considerar que se trata de un activo interesante que podría generar valor para su negocio en el país.

Hasta el momento, las estimaciones del precio que podría alcanzar Banamex van de 10 mil a 12 mil millones de dólares, de acuerdo con Bank of America; mientras que Fitch Ratings estima riesgos de concentración en caso de que uno de los grandes jugadores financieros que operan en México pueda adquirir a Banamex.

A mediados de enero, el primer gran banco en mostrar su interés por la compra de Banamex fue Banorte, de Carlos Hank González, firma además considerada como la favorita entre analistas y bancos internacionales para concretar la transacción.

"Estaremos iniciando un análisis de esa oportunidad y si encontramos que una posible transacción agrega valor para nuestros accionistas, en su momento lo someteríamos a consideración de ellos, de nuestros accionistas y en su momento lo daríamos a conocimiento público", dijo en conferencia de prensa el director general de Grupo Financiero Banorte, Marcos Ramírez.

El segundo jugador relevante en declarar también sus intenciones de participar en el proceso de venta fue HSBC., al considerar que se trata de una franquicia valiosa en el sector bancario mexicano.

"Estamos viendo la oportunidad, si es estratégico para el banco. Todo el mundo lo estamos analizando sin duda, pero eso no quiere decir que vamos a participar, eso no quiere decir que vamos a tener una postura de compra. Todavía falta pero no hay banquero en México que no esté pensando cuánto vale, cómo se puede integrar. Todo mundo está en la misma onda", dijo el presidente del consejo de administración y director general de HSBC México, Jorge Arce.

Por su parte, Inbursa, de Carlos Slim también consideró la posibilidad de participar en el proceso una vez que se tengan más detalles de cómo será la venta.

"Nos involucraremos en el proceso si vemos condiciones y posibles sinergias", expresó el director de crédito y relación con inversionistas de Inbursa, Frank Aguado.

Este miércoles, desde España, la presidenta Global de Santander, Ana Botín, dijo que el gigante financiero también estima participar en el proceso de venta de Banamex.

"México es uno de nuestros principales mercados. Y esperamos ser parte de ese proceso cuando éste comience, que se espera sea dentro de unos meses", dijo ante analistas.

Estos bancos concentran gran parte del negocio en México y se consideran por parte de analistas con amplias posibilidades de concretar la venta. Será hasta este jueves, que el grupo financiero más grande que opera en México, BBVA, exprese sus comentarios sobre la posibilidad o no de participar en el proceso durante la presentación de sus resultados financieros al cuarto trimestre de 2021; sin embargo, es factible que no se involucre debido a que concentraría gran parte del negocio bancario en el país y pueda ser frenado por competencia.

---Salinas Pliego y los empresarios a favor de la 4T

Otro jugador relevante en el sistema bancario mexicano, Ricardo Salinas Pliego, dueño de Banco Azteca, ha expresado en sus redes sociales también su interés por participar en el proceso de compra de Banamex.

"Confirmado. Apúntenme en la lista de compradores por Citibanamex . Vamos con todo!", dijo el empresario en su cuenta de twitter, luego de recibir el visto bueno del presidente Andrés Manuel López Obrador para que un empresario mexicano logre concretar la adquisición de Banamex, luego de 20 años de pertenecer al gigante financiero Citi.

En ese mismo sentido, el empresario Javier Garza Calderón, fundador del grupo Empresarios por la Cuarta Transformación (E4T), hizo un llamado a inversionistas mexicanos a conformar un grupo para adquirir a Banamex.

"La estrategia es disruptiva, para que Banamex sea realmente mexicano; donde mexicanos y migrantes puedan comprar acciones e invertir, sin excluir, como lo dijo el presidente, a algunos extranjeros complementarios. Formaríamos un fideicomiso para recibir a los inversionistas. En paralelo, un equipo de analistas y especialistas nacionales e internacionales evaluarán todas las líneas de negocio que maneja CitiBanamex y posteriormente haríamos una oferta", dijo el empresario a mediados de enero.