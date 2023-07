Cuatro de cada 10 mexicanos no planifican gastos por útiles escolares

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, julio 18 (EL UNIVERSAL).- Junto con otros gastos estacionales, como las vacaciones de verano, el regreso a clases suele poner bajo presión financiera a las familias.

Y es que, de acuerdo con una encuesta realizada por Up Sí Vale a más de 3 mil usuarios, en México sólo cuatro de cada 10 mexicanos planifican este momento.

El sondeo realizado por la empresa de soluciones de control de recursos financieros, la mitad de los encuestados gasta entre 3 mil y 10 mil pesos en útiles, uniformes, ropa y accesorios.

"Lo anterior puede comprometer alrededor de 50% del ingreso familiar promedio en el país", destacó la compañía filial del grupo francés UP.

El ejercicio también arrojó que las categorías de mayor gasto son:

-Lista de útiles, donde 36% de los usuarios dijo que el desembolso más grande fue en este rubro; inscripciones (21%); uniformes (17%), y ropa y calzado (14%)

Además, la encuesta también mostró que cuatro de cada 10 mexicanos hacen gastos extra para adquirir artículos como tabletas, computadoras, monitores, etcétera.

Tips para un regreso a clases sin que sufra tu bolsillo

Entre las medidas que plantea la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) para hacer más llevadero el próximo retorno a clases, destaca crear un presupuesto con gastos y pagos que se requieran.

Otra sugerencia es enseñar a los menores a ahorrar. Recuerda que adquirir el artículo de moda y más caro no significa que sea de buena calidad, detalla la Profeco.

"Enséñales a comparar precios y háblales de los beneficios que pueden obtener si aprovechan descuentos que ofrecen establecimientos", exhorta.

Para cuidar la economía familiar también puedes pedirles a tus hijos conservar sus útiles, "pues la reposición de estos productos te generará un gasto extra que, a lo mejor, no tenías contemplado".

Y en estos tiempos en que ahora no sólo se cuidan los bolsillos, sino también el medio ambiente, es recomendable evitar el desperdicio de algunos útiles como los colores de madera, lápices y cuadernos, que contribuyen a la tala de árboles.

Además, las ferias de regreso a clases son un programa que, según la Profeco, consiste en que más de 2 mil proveedores de útiles escolares, libros, uniformes, mochilas y calzado, entre otros artículos, otorgan descuentos para el regreso a clases.