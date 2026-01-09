logo pulso
Cuesta de enero duplicará la de 2025

Por El Universal

Enero 09, 2026 03:00 a.m.
A
Cuesta de enero duplicará la de 2025

CIUDAD DE MÉXICO.- Tras las fiestas navideñas, la cuesta de enero viene cargada de ajustes fiscales que pagarán los mexicanos, coincidieron expertos.

Al vigilar las 55 principales ciudades del país, el Inegi encontró que la inflación llegó a 0.28% en diciembre, cuya tasa mensual se acelerará a 0.51% en enero, prevé el consenso de 35 bancos, casas de bolsa y grupos de análisis que Citi encuestó esta semana.

De confirmarse la expectativa, la cuesta de enero casi duplicará la de 2025, cuando fue de 0.29%.

La mayoría de los integrantes de la Junta de Gobierno del Banco de México consideró que las modificaciones al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) y el aumento de tarifas arancelarias en 2026 tendrán efectos de una sola vez y de carácter transitorio sobre la inflación.

De acuerdo con la minuta de la reunión que sostuvieron en diciembre y que Banxico publicó este jueves, algunos evaluaron la posibilidad de que factores estructurales, como la inseguridad pública y la falta de competencia, estén incidiendo sobre la inflación.

Pesimismo en el frente

Citi proyecta una inflación de 0.94% que, de cumplirse, será la cuesta de enero más empinada desde 2017, cuando escaló 1.70%   

   El español BBVA calcula una tasa de 0.80%, mientras Invex anticipa que la inflación será de 0.79%.

