Cuestiona el CEESP cálculo de impuestos

El Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP) consideró que el cálculo del Servicio de Administración Tributaria (SAT) de que los grandes contribuyentes pagan una tasa efectiva de Impuesto Sobre la Renta (ISR) de 1.3% es incorrecto.

En su análisis semanal, el organismo explicó que en realidad el pago de impuestos de las empresas no se aplica sobre los ingresos totales, sino sobre la utilidad contable, es decir, sobre ingresos netos de gastos, menos deducciones, lo que da una tasa de 30%.

"El cálculo del SAT es confuso o incorrecto. Ello porque se hace dividiendo del impuesto pagado entre el ingreso de empresas. Pero esa no es la base gravable del ISR aplicable a ellas", detalló.

Calcular correctamente la tasa efectiva de pago de ISR de empresas "no es sencillo, ya que implica conocer la utilidad de las empresas. Desde luego, esa información la tiene el SAT, pero es pública sólo para empresas que cotizan en mercados de valores".