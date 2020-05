Cuestionarios 'excesivos' y fuertes inversiones para Pymes en regreso a sus actividades: Canacintra

Los "Lineamientos Técnicos de Seguridad Sanitaria en el Entorno Laboral" que publicó la Secretaría de Economía incluyen preguntas excesivas e implican fuertes gastos de cumplimiento, por los equipos, material sanitario y adecuaciones físicas que deberán hacerse, de acuerdo con la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra).

El presidente de la Cámara, Enoch Castellanos, explicó que para las Micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) será muy costoso su cumplimiento porque deben dotar a los empleados de equipos y esto significará de 5% hasta 10% del gasto de inversión que tenga programada una empresa.

Por ejemplo, si alguna empresa pretendía invertir 1 millón de pesos, esto significará que debe destinar 100 mil pesos en cumplir con el protocolo.

Las medidas que se piden "parecieran excesivas, es un cuestionario de más de 70 preguntas, sobre todo para las micro y pequeñas empresas; es nuevamente un gasto, entendemos que hay que tomar todas las medidas y así será. Pero suena a que se tiene que invertir por parte de las Mipymes, que de por sí vienen de un periodo donde no hubo ventas y esto significa erogar nuevamente dinero", dijo.

Expuso que hay que reconfigurar áreas de trabajo para cumplir con sana distancia, dejar dos metros entre empleado y empleado, con el problema que las Mipymes no tienen grandes espacios para laborar, así que tratarán de cumplir con mamparas, barreras físicas, plásticos; además del uso de cubrebocas, gel sanitizante, túneles sanitizantes, tapetes con colchonetas para calzado, entre otras cosas.

En cuanto a las pruebas que las empresas tendrán que realizar a los empleados para determinar si tienen o no Covid-19, Enoch explicó que aún no hay convenios ni acuerdos con laboratorios privados para aplicarlas, pero "seguramente los puede haber más adelante".