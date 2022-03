Cuidarán que no haya concentración en venta de Afore Banamex: Consar

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 30 (EL UNIVERSAL).- El presidente de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar), Iván Pliego, dijo que los reguladores mexicanos cuidarán que no haya concentración en la venta de la Afore Banamex.

"Muchos han levantado la mano y tendríamos que revisar cuáles son las implicaciones normativas. Hoy podría decir que no hay muchas opciones, pero los jugadores están allá afuera, pueden ser dentro del sector o fuera del sector. Es un proceso que va a empezar apenas y qué vamos a cuidar, como ha se ha dicho el secretario, el propio Presidente, eso lo ve la CNBV, la Consar y todo mucho vamos a hacer el trabajo que nos toca en el debido tiempo. Vamos hablar de esto mucho más, porque es importante", dijo el funcionario.

Entrevistado en la cumbre de capital privado 2022 organizada por la Amexcap, Pliego explicó que la venta de Afore Banamex, que forma parte del paquete que ha puesto sobre la mesa Citi conformado por la banca minorista, la marca Banamex, la aseguradora y el acervo cultural, será un proceso financiero vigilado de manera rigurosa.

"Es un proceso natural y hay que esperar los términos en los que Citigroup decida hacer el anuncio e iniciar un proceso que va a durar un año o año y medio o dos", dijo el funcionario.

Se mantienen inversiones de Afores en sector eléctrico: Consar

El presidente de la Consar dijo que en tanto se define la iniciativa de reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador, las Afore han seguido invirtiendo en el sector y solo se espera la definición de cómo queda el marco legal y encontrar más opciones atractivas para invertir.

"La verdad es que se mantienen muchos de los proyectos y hay interés. Lo que sucede es que se necesita ver cómo terminan las iniciativas que están a decisión en el Congreso para ver cuáles son las opciones que pueden resultar atractivas para el sector Afores e invertir", dijo.

En ese sentido, dijo que se seguirá invirtiendo en proyectos productivos que ayuden a mejorar la pensión de los trabajadores.

"Lo que necesitamos es que las Afore inviertan en los proyectos productivos, de infraestructura, que detonen el desarrollo local y nacional, pero el objetivo final del sistema es el ahorro para el retiro, la tasa de reemplazo, ahí es donde tenemos que identificar las inversiones", añadió.

Sobre los cambios recientes aprobados en el régimen de inversión de las Afore, Pliego resaltó que es parte de la estrategia del regulador por brindar mayores opciones a las administradoras y aprovechen al máximo las opciones que tienen para llevar los recursos de los trabajadores.

"Es parte de la flexibilización que iniciamos y vamos a continuar. Las Afores, lo que queremos es que aprovechen al máximo este régimen de inversiones, no se trata nada más de hacer cambios sino de darles oportunidad a las Afores para que aprovechen al máximo ese régimen de inversiones. Lo que estamos buscando es que las Afores den mejores rendimientos, que la competencia se de ahí en los rendimientos de sus inversiones y ahí vamos a seguir viendo eso", dijo.