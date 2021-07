Cumplimos metodología, nuestra obligación reflejar riesgos: Moody's a Pemex

Moody's respondió a las críticas del director general de Pemex, Octavio Oropeza, sobre el desacuerdo técnico y metodológico que tuvo la petrolera con la decisión de la agencia de reducir aún más su nota crediticia a Ba3.

"Sí seguimos la metodología, no solo respecto a empresas petroleras como empresas de gobierno y también metodología de análisis de liquidez que fueron las bases principales para la decisión que tomamos ayer. Entonces, cumplimos con nuestra obligación de reflejar en la calificación los riesgos crecientes que vemos en el negocio de Pemex", dijo la analista para Pemex de Moody's, Nymia Almeida.

Este miércoles, el director general de Pemex dijo que la reducción de Moody's a la calificación de Pemex, lo cual los hunde en el grado especulativo de inversión o "basura" se trató de un juicio sumario, a pesar de que se le había solicitado revisar a la calificadora más elementos antes de emitir un ajuste en su nota crediticia sobre Pemex.

Sobre el tema, la especialista de Moody´s dijo que la metodología que se usa para determinar una calificación no ha cambiado en los dos últimos años, además de que la refinería Deer Park fue un tema menor en el análisis y aún no se tienen todos los elementos sobre el efecto en la producción petrolera de Dos Bocas, en Tabasco una vez que entre en operación.

"Deer Park no fue un tema principal en la decisión que se tomó ayer. Con respecto a Dos Bocas, obviamente sí se considera que es un financiamiento de la construcción por parte del gobierno y entonces eso no ha cambiado. No fueron los factores principales esa adquisición ni la construcción de Dos Bocas, inclusive porque Dos Bocas no tenemos claro cuándo se incorpora esa producción a la producción total de Pemex", dijo.

Ante la reducción a "Ba3" desde "Ba2" de la calificación de la empresa productiva del Estado, Moody´s reiteró las complicaciones que enfrenta en su situación financiera, endeudamiento y la necesidad recurrente de apoyos por parte del gobierno.

"La empresa seguirá dependiendo de recursos externos. El apoyo del gobierno seguirá siendo muy fuerte. La expansión del negocio de refinación ha tenido pérdidas y seguirá teniendo pérdidas en las proyecciones dentro de los próximos años, provocará una necesidad de efectivo creciente y varios años más", dijo.