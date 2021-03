Cumpliré mi promesa con el precio de gasolina: AMLO

Al denunciar que en los últimos 30 días ha habido especulación en los precios de los combustibles, sobre todo en las gasolinas, el presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que "llueva, truene o relampaguee" cumplirá su promesa de que no aumente el precio de este combustible, pues indicó que está de por medio el honor, su palabra y la credibilidad de su gobierno.

En conferencia de prensa matutina, el titular del Ejecutivo federal indicó que su administración ya se está revisando estos aumentos.

"Es importante aclarar en la información sobre quién es quién en los precios porque en los últimos días ha habido una especulación en cuanto al precio de combustibles, sobre todo gasolinas. Ya se está revisando, porque se están entregando incentivos a los distribuidores que no se ven reflejados en el precio final al consumidor. Entonces, es un llamado a todos los distribuidores para que no se aumente el precio de los combustibles de manera injustificada.

"Tenemos el compromiso y se va a cumplir, llueva, truene o relampaguee, de que no van a aumentar los precios de los combustibles en términos reales, se acabaron los gasolinazos. Y es el honor el que está de por medio, es la credibilidad del gobierno, es la palabra del presidente.

"Esto que estoy planteando se ha dado en los últimos 30 días, en el último mes, pero espero que se resuelva. A lo mejor por las existencias, habría que ver a qué se debe, pero vamos a estar pendientes para que esto se atienda y se resuelva", dijo.

En el salón Tesorería de Palacio Nacional, el Mandatario federal pidió la ayuda de los distribuidores de gasolina a que ayuden a no aumentar los precios "porque se necesita de la participación de todos.