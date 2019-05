Dan a conocer las mejores empresas para trabajar en América Latina

La firma global de asesoría e investigación Great Place to Work dio a conocer el listado de las mejores empresas para trabajar en América Latina en 2019.

Este año se analizaron a más de mil 400 compañías en América Latina, que en conjunto tienen a más de 2.2 millones de empleados. Sólo 100 de estas compañías llegaron a la cima como las mejores con un promedio de 94% de sus empleados que consideran a la organización como un excelente lugar para trabajar.

Según Great Place to Work, las principales compañías en la lista son la compañía de envíos multinacional DHL, el minorista en línea Mercado Libre y el gigante de la tecnología Cisco.

Por tamaño de empresa, esta fue la selección del top ten de las mejores empresas para trabajar:

Multinacionales:

1. DHL

2. Mercado Libre

3. Cisco

4. Dell EMC

5. Accor

6. Scotiabank

7. Mars Inc.

8. Mc Donalds

9. Belcorp

10. Mapfre



Grandes:

1. Manfrim Industrial e Comercial Ltda-Special Dog

2. Aseguradora Solidaria de Colombia

3. Hilton

4. Magazine Luiza

5. Laboratorio Sabin

6. Universal (Servicios financieros)

7. Supermercados peruanos

8. Banco Galicia

9. Gazin

10. Progreso-Cementos

La única empresa de origen mexicano que aparece en los primeros sitios es Infonavit, ubicada en la treceava posición en la categoría de empresas grandes.



Pequeña y mediana:

1. ACH Colombia

2. Sacos del Atlántico

3. Seguros Universales

4. Equión Energía Limited

5. Seguridad Horus Ltda.

6. Cooperativa de Ahorro y Crédito Alianza del Valle Ltda.

7. Real Plaza

8. Fondo Nacional de Garantías

9. Efigas Gas Natural

10. Bio D.