Dan entrada a amparo de exdirectivo de CFE contra sentencia a 8 años

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dio entrada a un amparo tramitado por el exdirector de operaciones de la Comisión Federal de Electricidad, Néstor Moreno Díaz, contra la sentencia en la que se le condena por enriquecimiento ilícito.

Según las listas de la Corte, el asunto fue admitido este jueves y turnado a la ministra Norma Lucía Piña Hernández, quien deberá revisar si la sentencia que lo condenó a ocho años de prisión y el pago de una multa de 31 mil 315 pesos y la reparación del daño fue emitida conforme a Derecho.

En su demanda, Néstor Moreno indicó que el artículo 224 del Código Penal Federal es inconstitucional porque no define claramente el delito de enriquecimiento ilícito, por el que fue condenado, así como la obligación del funcionario público de acreditar el legítimo incremento de su patrimonio.

Néstor Moreno fue detenido en septiembre de 2011 pero consiguió un amparo para continuar su proceso en libertad.

Para 2017 fue sentenciado por el delito de enriquecimiento ilícito debido a que no comprobó el origen legal de 36 millones 13 mil 379 pesos que tenía en varias cuentas bancarias.

Sin embargo, actualmente se encuentra prófugo porque luego de conseguir el amparo para continuar su proceso en libertad, las autoridades ya no pudieron localizarlo.