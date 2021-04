Dar control al Estado no es solución, dice CEESP

La decisión del gobierno federal de cerrar espacios a la inversión privada y darle el control al Estado no es la solución para corregir los problemas que tiene el país, advirtió el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP).

Si se quiere que el país crezca es necesario que haya inversión pública y privada, ya sea nacional o extranjera, dijeron el organismo en su Análisis Económico Ejecutivo semanal.

"Es posible buscar esquemas que permitan que el gobierno imprima su huella política en sus acciones de política económica, sin que cancele la posibilidad de participación privada", añadieron.

No se puede pensar en impedir la inversión privada "a fin de atacar problemas que, si bien requieren ser solucionados, no justifican cerrar las actividades, el acceso privado a las mismas o el regreso al control total por parte del Estado", manifestó.

El CEESP expuso que si bien la reactivación de la economía estadounidense impulsará el crecimiento de México hay factores que pueden limitar el aumento de la actividad productiva mexicana.